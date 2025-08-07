Россия нанесла удар беспилотниками по Днепропетровской области

Российские войска в ночь на седьмое августа ударили беспилотниками по Днепропетровской области Украины. В Днепре пострадали четыре человека. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что 43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате атаки загорелись административное здание и автомобили (уничтожено 12 машин, еще 17 повреждены). Кроме того, уничтожен один частный жилой дом, восемь домов повреждены. Есть также разрушения на территории неназванного транспортного предприятия, передаёт “Настоящее время”.





В Орехове в Запорожской области после российского удара разбирают завалы частного жилого дома. Один человек погиб в Гуляйполе после обстрела.





Всего ночью Россия атаковала Украину 112 дальними дронами, сообщают украинские военные. 23 из них достигли целей в 11 локациях, о повреждённых или разрушенных объектах подробности не приводятся.



