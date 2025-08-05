Спецпосланник Трампа встретится в Москве с Путиным 6 августа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным 6 августа. Это произойдёт за день до истечения срока ультиматума, который Трамп предъявил Москве. Поездку подтвердили агентства Reuters и AFP.

Трамп потребовал от Москвы до 8 августа заключить перемирие с Украиной. В противном случае он угрожает стопроцентными пошлинами на импорт в США на товары из России и её торговых партнёров. В частности, упоминалось, что вторичные санкции могут угрожать Индии и Китаю.

Во вторник газета Financial Times сообщила, что Вашингтон может ввести новые санкции против российского танкерного флота после истечения ультиматума.

В числе возможных мер давления на Москву администрация Трампа может рассматривать поставки новых видов вооружений Украине, в том числе крылатых ракет "Томагавк", сообщали ранее источники американских СМИ. Официально это не подтверждалось.

Агентство Reuters во вторник сообщило, что Кремль не готов прекращать боевые действия в Украине. В публикации утверждается, что Москва ожидает обрушения украинского фронта в течение ближайших месяцев. В качестве компромисса Кремль может предложить Вашингтону заключить "воздушное перемирие" с Украиной и отказаться от тыловых ударов ракетами и дронами, утверждает Bloomberg.

Вашингтон требует от России и Украины безоговорочного прекращения огня. Киев с мая утверждает, что готов к этому. Москва выдвигает к перемирию дополнительные условия — например, остановку поставок вооружений Украине.