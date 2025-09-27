Ссылки для упрощенного доступа

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины

Последствия одного из российских ударов по Запорожью (архивное фото)
В ночь на 27 сентября российские силы массировано атаковали Винницкую область, сообщила первый заместитель главы областной военной администрации Наталья Заболотная.

"В результате массированной вражеской атаки этой ночью в Винницкой области произошло попадание в объект критической инфраструктуры", – отметила Заболотная. По её словам, в результате обстрела был поврежден жилой дом — выбиты окна и повреждена крыша, приостанавливалось движение поездов. Информации о пострадавших или раненых не поступало. Для ударов по Винницкой области применялись боевые беспилотники типа "Шахед".

В Днепропетровской области в результате ночной атаки дронов пострадала 39-летняя женщина, повреждены административное здание, музей, предприятие, а также магазин, жилые и хозяйственные постройки.

В Запорожье в результате атаки без света остались почти 9 тысяч домохозяйств, сообщил глава региона Иван Федоров.

Движение поездов минувшей ночью приостанавливалось и в Одесской области. "Есть повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров – благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов", – говорится в сообщении Украинских железных дорог в телеграме.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночной атаке на Украину были задействованы 115 российских беспилотников. Сообщается, что 97 из них были сбиты. Попадания зафиксированы в 17 местах, еще в двух локациях упали обломки.

