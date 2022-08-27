Россия не одобрила итоговый протокол конференции ООН о ядерном оружии

Конференция ООН по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без итогового коммюнике. В документе в том числе критиковался военный захват Россией Запорожской АЭС, создающий риски ядерной аварии. Россия не одобрила соглашение.

"Я вижу, что на данный момент конференция не в состоянии достичь согласия по своей предметной работе", – сказал председатель конференции Густаво Злаувинен после выступления представителя МИД России Игоря Вишневецкого. По словам Вишневецкого, многие страны – не только Россия – "не согласны с целым рядом вопросов", которые носят "откровенно политический характер".

Ранее на этой неделе посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США добиваются согласования итогового протокола конференции, в котором будет признано, что "война России и её безответственные действия в Украине серьёзно подрывают основную цель ДНЯО". В ответ посол России Василий Небензя обвинил США и их союзников в том, что они "политизируют работу над итоговым документом, ставя свои геополитические интересы в наказании России выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности".

В проекте итогового протокола, с которым ознакомилось агентство Associated Press, есть четыре упоминания Запорожской АЭС. Одобрив документ, страны выразили бы "серьёзную озабоченность по поводу военных действий" на ядерных объектах или вблизи них и подчеркнули бы "первостепенную важность обеспечения их контроля со стороны компетентных органов Украины". Также в документе поддерживаются усилия МАГАТЭ по посещению ЗАЭС.

Для публикации коммюнике требовалось одобрение 191 страны – всех участников ДНЯО, направленного на сдерживание распространения ядерного оружия и в итоге – на достижение мира без него.