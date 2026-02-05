Россия ночью ударила по Украине двумя ракетами и 183 дронами

Российские войска в ночь на пятое февраля ударили по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также использовали 183 беспилотника, из которых 156 были нейтрализованы, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БПЛА в 16 локациях, а также падение сбитых БПЛА в 7 локациях", – говорится в сообщении.

В Соломенском районе Киева в результате российской атаки пострадали две женщины. По данным полиции, выбиты окна в четырех многоэтажных домах. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что окна выбило в двух домах, повреждены фасады зданий и автомобили. Кроме того, обломки дрона рухнули возле торгового центра.

В Шевченковском районе обломки беспилотника упали на крышу четырехэтажного офисного здания, загорелась кровля; в Оболонском районе в результате падения обломков дрона на стоянку произошло возгорание автомобилей, пишет Настоящее время.

Глава военной администрации Днепропетровской области Александр Ганжа сообщил об атаке на Криворожский район. Никто не пострадал. В результате ударов беспилотников в Синельниковском районе повреждены предприятие, административное здание, частные дома и хозяйственные постройки. В Павлоградском районе повреждена гимназия.

Вечером четвертого февраля глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров писал о том, что военные РФ целый день наносят удары по Запорожью и области. В результате атак без света остались 53 тысячи абонентов Запорожья и Запорожского района, но утром свет вернули в дома более 50 тысяч потребителей.



Теплоснабжение в Запорожье, по словам Фёдорова, обеспечивается в полном объеме. Несколько котельных, обесточенных из-за атаки, работают за счет резервного питания.