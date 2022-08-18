Россия ожидает увеличения доходов от экспорта энергоносителей в 2022 году

Россия ожидает увеличения доходов от экспорта энергоносителей в этом году почти на 100 млрд долларов в связи с увеличением объемов экспорта нефти и повышения цен на газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Министерства экономического развития России.

По прогнозам ведомства, в 2022 году выручка от экспорта энергоносителей достигнет 338 млрд долларов – это на треть больше, чем в 2021 году.

Как пишет Reuters, такое увеличение доходов может укрепить российскую экономику, некоторым отраслям которой наносят ущерб западные санкции. Это также позволит президенту России Владимиру Путину повысить заработные платы и пенсии на фоне рецессии в экономике и инфляции.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в этом году средняя экспортная цена на газ вырастет более чем вдвое и составит 730 долларов за 1000 кубометров, а затем постепенно снизится до конца 2025 года. В документе ведомства также говорится, что в следующем году доходы от экспорта энергоносителей могут сократить до 255,8 млрд долларов, однако это все равно больше, чем в 2021 году. Тогда доходы страны составили 244,2 млрд долларов.