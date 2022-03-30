"Россия разыграла сцену". Блогеры – о стамбульских переговорах

29 марта в Стамбуле состоялись переговоры Украины с Россией, и по их итогам многим комментаторам показалось, что стороны наконец начали делать шаги навстречу друг другу. Обнадежило многих и то, что после окончания переговоров Москва объявила, что частично отведет войска от Киева и Чернигова и сосредоточится на "освобождении" Донбасса.

Аркадий Дубнов

Новости из Стамбула или свет в конце туннеля

Кремль отказывается брать Киев или расписывается в неспособности это сделать – как кому угодно…

Киев отказывается вступать в НАТО, размещать на украинской территории военные инфраструктуры третьих стран, но только при гарантиях своей безопасности главных мировых акторов.

Киеву никто не должен мешать готовиться к вступлению в ЕС

Разговоры про денацификацию и демилитаризацию Украины оставляются Маше Захаровой

Решение вопроса Крыма отодвигается на срок после 2036 года, то есть, как представляется, по-любому после ухода Путина

Решение вопроса ЛДНР, в том числе, тех территорий Донбасса, которые неподконтрольны самопровозглашенным республикам – вопрос будущих переговоров Москвы и Киева, возможно, прямых. Тем более, что Киев, видимо, вынужден согласиться с военным присутствием России на этих территориях

Но что с Мариуполем?

Екатерина Винокурова

Известие о том, что переговоры сдвинулись и появилась надежда, почему-то привело к тому, что жутко закружилась голова, внезапно подскочило давление.

Наверное, потому что все внутри уже перетянуто и разорвано настолько, что не осталось сил.

Ждем и надеемся.

Борис Межуев

Задают вопрос, что я думаю об итогах стамбульских переговоров. Это еще совсем не победа партии мира, но уже крупное поражение партии войны. Будем надеяться, что фатальное.

Олег Пшеничный

Бывает, когда с миром возвращается Чемберлен, а бывает, когда Черчилль. Это два разных мира.

Александр Кынев

Худой мир и даже перемирие лучше любой войны.

Илья Забежинский

"Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого".

Мишель Монтень

Да пусть, что угодно про себя думают.

Пускай даже, что они победители.

Лишь бы прекратили, наконец, убивать людей.

Впрочем, тем, кто привык считать себя "победителями", итоги переговоров "продать" будет непросто.

Илья Яшин

По итогам сегодняшних переговоров в Стамбуле, кажется, появился реальный шанс на скорое окончание войны. Украинцы по-прежнему не готовы отказаться от Крыма и Донбасса, но согласны не проводить военных действий для возврата этих территорий. Российская сторона снимает возражения против вступления Украины в ЕС и начинает отвод войск от Киева.

Казалось бы, деэскалация конфликта, радоваться надо. Но как же люто корёжит сторонников Путина! Кроют матом российских переговорщиков в соцсетях и под новостями на сайтах государственных СМИ. Предельная концентрация злобы.

Начали догадываться бестолковые, что, вместо захвата Киева, им предложат новые минские (на этот раз стамбульские) соглашения под видом «выдающегося триумфа кремлевской дипломатии».

Но проблема в том, что на этот раз пропаганда слишком сильно разогрела ожидания. Скормить путинскому электорату дипломатическую победу, вместо военной, вряд ли не получится.

В общем, похоже, что основным итогом «военной операции» станет тотальное разочарование в Путине его же сторонников. Миф сильного лидера, способного всех переиграть, разваливается на глазах.

Сергей Ерженков

Хочу теперь увидеть, как партия войны, те, кто ещё вчера начищали сапоги, чтобы пройтись победным маршем по Киеву, на лету переобуваются в домашние плюшевые тапочки. Но вам уже не отмыться, ваши ноги провоняли и смердят трупами.

P.S. Переговоры вселяют острожный оптимизм. Оказалось, у русских танков есть задняя скорость, чтобы отползти по крайней мере от Киева. Главное – чтобы перестали гибнуть люди.

P.P.S. И главное – зачем, для чего все это было нужно? Как они это будут объяснять народу и превращать в «маленькую победоносную»?

Провластные комментаторы поначалу бросились критиковать пропаганду за то, что она "недостаточно хорошо разъясняет" населению мудрые решения властей, но позже опомнились и призвали не терять надежды на полную и окончательную победу России.

Платон Беседин

Российско-украинские переговоры вкупе с сегодняшними заявлениями МО РФ о Киеве и Чернигове лучше всего описываются фразой: «Как обидно быть умным, знаешь всё наперёд». Так что крики «слив», «поражение» и т. п. именно сейчас звучат странно. Во-первых, потому что ничего ещё не подписано, а есть лишь предложения украинской стороны, Россия думает, и траки по-прежнему месят грязь. Во-вторых, то, как всё происходит – реально единственное возможное развитие событий. Не в смысле, что там, наверху, так спланировали, нет, а в смысле, что другого быть не могло. И вот тут надо делать системные выводы.

Цель Москвы очевидна: взять Донбасс с сухопутным коридором в Крым к 9 мая. Так что на некоторых участках интенсивность спецоперации будет только усилена.

Действительно же озаботиться необходимо ещё вот чем: как разъяснить народу, почему надо именно так, а не иначе, почему в принципе всё происходит так, как происходит. То, что звучит сейчас в данном контексте, неубедительно. Особенно на фоне украинской (фактически западной) пропаганды, разгоняющей перемогу. Нужны внятные, яркие, убедительные разъяснения, за что и для чего погибали и погибают наши люди. Нужны не сегодня, а, что называется, ещё вчера.

Сергей Марков

Армия России точно сильнее ВСУ. Но система пропаганды в России сильно проигрывает западной и даже киевский системам пропаганды. Никто ничего толком не объясняет. Из новостей понять ничего не возможно. Итоги переговоров даны так, как будто специально была цель, чтобы никто ничего не понял.

Егор Холмогоров

В своем пропагандистском мирке Украина сейчас побеждает Россию. в своей героической "Войне за Независимость". Соответственно, любые действия с нашей стороны, которые подтверждают эту её картину мира, а заявления о "сокращении активности" именно таковы, укрепляют боевой дух украинцев, сопротивляемость группировок, даже в самых безнадежных ситуациях, вроде Мариуполя, увеличивают наши потери.

А главное – они демобилизуют общество в России. А не забывайте, что общество России должно воевать не только с Украиной, но и с Западом. И здесь непатриотами являются слишком многие. И, соответственно, снижение боевого духа в обществе, атмосфера предательства, могут иметь самые катастрофичные последствия.

В 1917 году русское общество сошло с ума и слило власть выигрывавшую войну, потому что вообразило её проигрывемой. Тут же сама власть создает образ проигрываемой войны. Прикиньте, кто сейчас из эмигрантов-демшизы аналогичен Ленину и ужаснитесь перспективам.

Вообще отсутствие смысловой координации имеющих политическое значение заявлений просто чудовищное. Нет слов.

Однако есть подозрение, что "разъяснения" тут не помогут: российские "патриоты" неизбежно восприняли происходящее как поражение.

Татьяна Становая

Вчерашние переговоры, а точнее реакция на них со стороны части разгневанного российского общества, получили в Кремле название "стамбульский казус". Судя по всему, отношение к этому очень серьезное. Скоро Мединский выйдет оправдываться, что ничего Россия не сливает и ужесточит риторику. Все это подтверждает то, что я писала вчера – ни о чем Москва договариваться с Киевом не будет, если речь не идет о полной капитуляции (а речи о ней не идет). Просто разыграли сцену для того, чтобы отвод сил от Киева выглядел не отступлением (правда он все равно так выглядит), а жестом демонстративной конструктивности (совсем не выглядит). Мединский, конечно, в этой ситуации подставился и на нем сошелся весь гнев тех, кто жаждет крови и требует довести операцию до конца. Кажется и сам Кремль не ожидал, что народ (на самом деле только незначительная, но очень активная периферия) окажется настолько кровожадным.

Одновременно с этим многие из тех, кто поддерживает Украину, призывают не соглашаться на мир без полного военного разгрома России.

Б.Е.

Вынутый из небытия Шойгу заявил, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены".

Бесславные ублюдки, вот это были ваши основные задачи? 140 погибших детей, тысячи убиенных взрослых, разрушенные города, миллионы беженцев? Вы, конечно, знатно обо@рались, но это вас не спасет – Гаага вас найдет, готовьтесь.

Павел Чиков

То есть убили несколько тысяч мирных жителей, положили 10,000 своих бойцов, настреляли ракет и наломали своей техники на 300 млрд долларов, уничтожили чужого имущества на 500 млрд долларов, угробили свой финансовый сектор, сломали кучу отраслей экономики, вызвали ненависть всего мира к себе, а заодно ко всему русскому и ко всем русским, а потом решили отвести войска и пообещали больше не трогать.

Я же корректно факты описываю?

Большая группа комментаторов не видит в итогах переговоров поводов для оптимизма.

Наталья Шавшукова

Только диванные патриоты закусили удила, а тут такое) НО

Первое. Теперь на Путина, Мединского и всю рать будут точить зубы любители окончательных решений. Путину и так плохо, а тут ещё и разочарование ядерного электората. Хочется ему выглядеть слабаком и получить нож в спину? Долго он так не продержится, к тому же, пропаганда не всесильна, придется объяснять, ради чего грохнули экономику.

Второе. Верить Путину и нашей дипломатии нельзя. У них же правды нет, есть своя реальность. Они так видят. Кинуть лоха и проучить фраера у них вшито в исходный код. Помните про пенсии, Конституцию, да то же вторжение в Украину? Никакой закон им не писан. Скажут, не надо прикрываться бумажками.

Рано радуемся, короче. Это передышка, не более.

Григорий Голосов

Новости дня. (1) Мединский сообщил о том, какие мирные предложения, по его мнению, сделала Украина. (2) Мединский добавил, что Россия с этими предложениями, конечно, не согласна. (3) Мединский сообщил, что если Украина примет российские условия, о содержании которых он ничего не сказал (впрочем, они известны), то при подписании "мирного договора" смогут присутствовать Путин и Зеленский. (4) Минобороны сообщило (а точнее, констатировало), что на киевском и черниговском направлениях наступать пока не сможет, и пообещало активизировать боевые действия на востоке. А теперь вопрос: какой беспредельной наивностью, какой безграничной верой в собственные хотелки надо обладать, чтобы воспринять такие итоги переговоров в Стамбуле с оптимизмом?

Алекс Григорьев

Если Россия отказывается от взятия Киева, значит героические действия ВСУ предотвратили худший сценарий – лишение Украины независимости. Захваченный Киев невероятно усилил бы позиции России и позволил бы создать карманное пророссийское правительство Украины.

Поэтому я предполагал, что Путин бросит на штурм Киева все силы и заставит Лукашенко атаковать, чтобы хотя бы сковать часть украинских резервов, но, вероятно, потери ВС РФ настолько серьезны, что успех сочли маловероятным.

Теперь Россия пытается закрепить за собой захваченные украинские территории и/или обменять их на политические выгоды.

Это может получиться, если не будет нанесено мощного контрудара, на который у ВСУ, возможно, нет сил (Зеленский не случайно просит НАТО предоставить танки и самолеты – без них глубокого прорыва не получится).

В обороне войну выиграть невозможно. И заключить выгодный мир тоже невозможно.

Андрей Шипилов

Специально для "оптимистов".

Чтобы вы понимали так называемое "Снижение наступательной активности в районе Киева и Чернигова" просто означает переброску русско-нацистских войск от Киева в ОРДЛО, где наоборот, ожидается нехилое "повышение активности".

И, разумеется, снижение наступательной активности под Киевом, где орков и так уже разбили, автоматические подразумевает повышение "бомбардировочной активности" мирных объектов по всей Украине.

Валерий Соловей

"Оставь надежду..."

Насколько я знаю, ни о мире, ни даже о перемирии речь не идет.

Происходит перегруппировка сил и их концентрация на юго-восточном направлении. ВС РФ возвращаются к первоначальной концепции – контроль над побережьями Азовского и Черного морей. Первая задача будет достигнута после окончательного взятия Мариуполя. На очереди Николаев и, возможно, Одесса.

На все про все отводится около месяца. До 9 мая.

Игорь Эйдман

Не силой, так коварством

Смысл "мирных" переговоров для Путина предельно прост. Для него они – продолжение войны на уничтожение Украины другими средствами. Не получилось силой – пытается коварством.

Расчёт в том, чтобы с помощью имитации мирного процесса демобилизовать и расколоть противников. А потом вновь ударить с усилившихся позиций.

Мирный договор с Путиным невозможен. Это патологический лжец, который в любой момент может отказаться от своих обязательств. Невозможно договариваться о правилах честной игры с шулером или о гарантиях безопасности с рэкетиром-беспредельщиком. Любой договор с Путиным будет стоить дешевле бумаги, на которой написан. Он никогда не откажется от своей идеи-фикс – вернуть Украину в имперское стойло.

Мир в Украине возможен только через победу над путинской Россией. Иного не дано.

Александр Подрабинек

Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что переговоры, которые с российской стороны возглавляет шут Мединский, это просто спектакль, действие которого не выходит за пределы сцены. Там у всех разные роли и разные мотивы, и они конечно прощупывают друг друга, но по-настоящему все вопросы решаются только на поле боя. Кремль смягчает требования ровно в той мере, в которой проигрывает войну. Поэтому Украине совершенно необходимо победить, чтобы у нее было безопасное будущее, а у России – шансы на возрождение страны и наказание военных преступников.

Николай Полозов

Оставление Крыма под российской оккупацией ни на 15 лет (как всем стало известно от участников сегодняшних переговоров в Стамбуле), ни на год, ни на день – не могут быть переговорной позицией Украины.

Родина коренного народа Украины – крымских татар не феодальный надел. Крымские татары не рабы и не крепостные, чтобы за их спиной обсуждалась их судьба, судьба их детей, чтобы их продавали вместе с землей.

Не за это умирал Решат Аметов, не за это сидел Ахтем Чийгоз и более сотни крымских татар, а сейчас сидит Нариман Джелял.

Не за это уже более восьми лет крымские татары борются с оккупацией и ее последствиями, каждое утро ожидая очередных обысков, задержаний и арестов.

Не ради этого более двух сотен крымских детей фактически стали сиротами, чьи отцы отправлены на десятки лет в путинские застенки и лагеря.

Безусловно, геноцид украинского народа, стыдливо названный Путиным «специальная военная операция», должен быть незамедлительно остановлен. Российские ракеты и снаряды не должны разрушать украинские города и убивать украинских граждан.

И я совсем не уверен, что этот геноцид возможно остановить через переговоры, а не через разрушение путинского рейха.

Но я убеждён, что пытаться спасти одних граждан Украины, принося в жертву других граждан Украины – аморально и бесчеловечно.

Судьба коренного народа Украины – крымских татар не может быть разменной монетой ни в каких переговорах.

Юрий Касьянов

Мне не нравятся эти переговоры. Категорически.

Во-первых, не с кем договариваться. Кремлёвский психопат с бандой насильников и убийц, нарушивший все нормы международного права, все договора о дружбе и пр. между нашими странами, назвавший нас "нацистами" и спустивший на нас свору своих бешеных собак – это не договороспособная сторона.

Давно известно, что все договора с Россией не стоят дороже бумаги, на которой они написаны. И никакие "гаранты" нам не помогут. У нас уже были "будапештские гарантии", мы уже надеялись на ОБСЕ и ООН, но против лома нет приёма – все гарантии обращаются в прах, как только надо воевать. Воевать за нас никто не будет. Никогда. Поэтому и гарантии "гарантов" ничегошеньки не стоят.

Во-вторых, враг идёт на переговоры только потому, что мы дали ему звездюлей. Враг идёт на переговоры, но при этом пытается диктовать нам условия. Не нам, в действительности, а нашей "высокой" делегации (один Арахамия чего стоит), но это выглядит так, словно это мы чего-то боимся, и нам можно что-то диктовать. А на самом деле, диктовать условия врагу должны мы, потому что мы остановили "самую сильную армию Европы". Но я не вижу нашего диктата. Никто не требует вывести войска из Крыма за три дня. И напрасно.

В-третьих, враг использует переговоры как ширму для перегруппировки сил для нанесения "решающего удара". Он даже как будто "снижает военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях. Но мы видим совсем другое – концентрацию сил, ротации, пополнение запасов топлива и б/к. Никто никуда не уходит. Не оставляет наши сёла и города, не отстраивает наши дома, не возвращает наших мёртвых...

Короче, время [бить] делегацию.

Альфред Кох

Все, что сегодня было заявлено про нейтральный статус и гарантии безопасности это не более, чем предложения украинской стороны. Российская сторона не имеет (и не может иметь) полномочий их одобрить или не одобрить. Это просто порученцы, которым велено получить предложения и принести их своему Хозяину. И больше ничего. Назовите их для простоты курьеры, фельдъегери, посыльные.

Что же сегодня произошло? Украинская сторона озвучила свои предложения. Все. Больше – ничего. Мало того, что мы не знаем реакцию Москвы, но мы даже не знаем как к этому отнесутся те страны, которых Украина хочет видеть гарантами своей безопасности!

Кто готов взять на себя обязанность вступить в войну на стороне Украины если она подвергнется агрессии? Вы знаете, что на этот счет думают США? Израиль? Остальные упомянутые сегодня страны? Я – нет. А они все там, в списке украинских хотелок.

Я-то лично – за. Но вот какая незадача: я, к сожалению (или к счастью?), не президент США. И даже не канцлер Германии. И Зеленский тоже не канцлер. Он хоть и президент, но не США, и не Франции...

Поэтому мы сегодня имеем формулу с таким количеством неизвестных, что подставляя в нее разные значения мы можем получить абсолютно разный результат в диапазоне от триумфа до катастрофы. При том, что мнения Путина по поводу приемлемости самой формулы мы еще не знаем. [...]

Путин может продолжать эту кровавую мясорубку до тех пор, пока она не докатится до Москвы. Ему все по херу. У него есть прекрасный образец – Адольф Гитлер, который продолжал войну даже тогда, когда отсутствие шансов на победу было уже очевидно всем, включая Гиммлера.

То есть именно у Зеленского сейчас в руках ключ к войне. Примет он путинский вариант по границе разграничения – все кончится и люди останутся живы. Но Мариуполь отойдет Путину. Бомбежки прекратятся, но так и не захваченные врагом Краматорск и Славянск нужно будет ему отдать...

И, самое главное. Мир на условиях Путина не будет прочным, поскольку он даст возможность Путину удержать власть и зализать раны. А это значит, что через какое-то время он захочет реванша. И все опять повторится.

Впрочем, еще один повод для оптимизма все же остается: это четвертый пункт из поста Леонида Волкова.

0. Верить Минобороны РФ нельзя, никогда. Это патологические лжецы. Они врут всегда и во всем. Ликования относительно внезапного анонса о "деэскалации на киевском и черниговском направлении" стоит придержать.

1. Однако, эта риторика соотносится с утренним заявлением Шойгу о смене приоритетов "операции", а, главное, соотносится с оценками независимых экспертов: сил для наступления на Киев у российской армии нет, наступление захлебнулось.

2. Путин, конечно, тысячу раз еще объяснит, что такой и был план, и все отлично по плану идет. Разумеется, это не так: главным сюжетом первых дней войны была десантная операция в Гостомеле и прорыв на Киев с двух направлений, через Чернигов и с территории Беларуси; туда были брошены основные ресурсы. Путин планировал захватить Киев за 72-96 часов войны, убить Зеленского или вынудить его покинуть столицу и праздновать триумф в "маленькой победоносной войне". Все, что делается и говорится сейчас российскими властями призвано закамуфлировать тот факт, что план Путина провалился и выиграть войну не удалось.

3. Вероятно, новый план выглядит так: навалиться максимальными силами на неподконтрольные России части бывших Донецкой и Луганской областей (Северодонецк-Лисичанск в Луганской области, Авдеевка-Славянск-Краматорск в Донецкой, и, конечно, окончательно стереть с лица земли непокорный Мариуполь), и на этом объявить о победном завершении войны: Донбасс "освобожден", Украина "демилитаризована", в глотки матерям тысяч погибших ни за что ни про что солдат засунуты компенсации.

4. Хотя новый план Путина куда реалистичнее старого, еще раз напомним: планы Путина нельзя воспринимать как данность; они имеют свойство проваливаться куда чаще, нежели сбываться.