"Не забудем и не простим". Соцсети об убийстве Оксаны Баулиной

23 марта российские ракеты убили в Украине первого российского журналиста. При обстреле Киева погибла Оксана Баулина, находившаяся там на редакционном задании от независимого издания The Insider.

Оксана с 2013 года работала в Команде Навального, а с 2016 — в ФБК, была главным редактором канала "Навальный live". Сотрудничала также и с Русской службой Радио Свобода и с телеканалом "Настоящее Время". В середине 2020 года Баулина из-за угроз и преследования вынужденно уехала в Польшу и сотрудничала там с телеканалом "БелСат". Для независимого русскоязычного издания The Insider, базирующегося в Риге, Баулина работала с ноября 2021.

Для этого издания Оксана работала и в Киеве, делая там репортаж о разрушениях и гражданских жертвах — пока она сама не стала одной из этих гражданских жертв.

Последними её словами, написанными в Фейсбуке, были "мама, не волнуйся, я поела и в шапке (зачеркнуто) в броннике!"

Роман Попков

Журналистка Оксана Баулина погибла в Киеве, сообщает "Инсайдер". Погибла в Подольском районе, на севере Киева, под обстрелом. Я слышал те взрывы - далёкий гул. Подольский район, как и весь север и северо-запад столицы, обстреливают постоянно. И вот выяснилось, что тот далёкий гул принёс ей смерть.

Главный редактор The Insider, где работала Оксана, Роман Доброхотов

Бесстрашная, честная и принципиальная корреспондентка. Не забудем и не простим.

Сотрудник The Insider Тимур Олевский

У нас горе. Огромное горе. В Киеве погибла наш журналист, Оксана Баулина. Это случилось в Подольском районе Киева возле торгового центра, разрушения которого она снимала. Все слова потом.

Сотрудник The Insider Олег Пшеничный

Путин, ты убил русскую журналистку Оксану Баулину, нашу сотрудницу и подругу, которая поехала в Киев, чтобы увидеть своими глазами и рассказать людям правду про твою «денацификацию». Она была смелая и красивая, и очень нужная, но совсем не для войны. Путин - ты нацист, маньяк и убийца, я тебя ненавижу.

Баулину любили все — и знакомые, и читатели, и коллеги, которые сейчас о ней вспоминают.

Наталья Геворкян

Горе(

Оксана «снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы», — уточняет издание.

Елизавета Нестерова

Оксана Баулина погибла в Киеве. Выполняя редакционное задание, попала под обстрел.

Знаю, что это глупо, но не могу не думать, что это какая-то ошибка, и она скоро напишет что-то вроде: «Ребята, да я тут, вы чего».

Нет слов, но хочется кричать.

Алёна Попова

Сегодня Оксана погибла под обстрелом в Киеве во время своей работы.

Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы Украины и попала под новый ракетный обстрел.

С ней погиб ещё один гражданский, двое сопровождавших её людей ранены и госпитализированы.

Соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам Оксаны. Все, что происходит сейчас-ад.

Ольга Шакина

С Оксаной мы познакомились буквально под брызги шампанского. У нее была прекрасная искристая московская карьера — большие должности в глянцевых журналах, вечеринки, пресс-туры по пятизвёздочный отелям на тропических островах. В 2014-м она стала шефом CN Traveller — российской версии самого роскошного на планете журнала о путешествиях. Но всего на несколько месяцев — потому что немедленно отказалась от большой зарплаты, жирной страховки и жизни в вечном люксе, как только в журнал помимо её воли поставили заказную статью о прелестях отдыха в Крыму.

На моей памяти она осталась единственным журналистом из развлекательной индустрии, который совершил такой шаг — пока остальные мямлили «глянец вне политики» и продолжали крутиться в вихре волшебных вечеринок и чудесных путешествий — в том числе на показе мод дочери Кадырова в Грозном или на празднике дочери Каримова в Ташкенте.

А Оксана пошла делать Навальный LIVE, потом уехала в Варшаву работать для «Белсата» и «Инсайдера», и оттуда, из Варшавы, и перебралась во Львов и Киев, когда началась война.

Она никогда не могла отсиживаться с краю, она всегда была принципиальной и непримиримой до неистовости. Так, что даже бесило.

Если бы десять лет назад, когда мы стояли с бокалами игристого в руках на открытии чего-нибудь ослепительно московского, мне сказали о том, что произойдет сегодня, я... на самом деле не знаю, как бы отреагировала. И не знаю, как реагировать сейчас.

Сколько ещё хороших людей должно погибнуть, чтобы эта война захлебнулась и остановилась? Родным и близким Оксаны — соболезнования. Российским властям — ненависть. Войне — нет.

Бывший координатор "Комады Навального" Олег Степанов

Путинские войска убили Оксану Баулину. Журналистку, продюсера, очень честного, отзывчивого и искреннего человека.

Она была одним самых ценностно мотивированных людей, кого я знаю. И очень профессиональной.

Поискал общие фотографии с Оксаной — нашлись только рабочие. Она действительно много работала, оставив карьеру в глянце ради честной журналистики и борьбы за то, чтобы сделать мир лучше.

Она погибла, выполняя редакционное задание. Снимала для The Insider в Киеве следы бомбежки жилого квартала — и неожиданно это место снова стали бомбить. И её убили.

Очень сложно это осознать.

Я хорошо понимаю, что война — это реальность, а не картинка. И каждый день гибнут люди. И что это не где-то там далеко. Но когда на этой абсолютно бессмысленной и безумно жестокой войне убивают человека, которого ты хорошо знал — это просто невозможно осознать.

Оксана была очень добрым человеком и профессионалкой в своей сфере. А развязанная Путиным война — это бесконечный ужас.

С.З.

Будьте прокляты те, кто это начал, кто продолжает.

Ужас происходящего понимаешь, когда задевает за живое, за то, что касается тебя лично.

Дорогая Оксана! Мой любимый редактор! Один из моих любимых редакторов! Такая прекрасная, такая молодая, с вечной нежной ироничной улыбкой . Оксана ушла из открытой России , потом работала в редакции у Навального, потом были ещё какие то проекты . Я очень любила с ней работать, она была из тех редакторов, кто правит тебя нежно, кто понимает тебя. Кажется , начинала Оксана где то в гламуре или в моде, может ошибаюсь . Оксана была какая то очень настоящая, смелая, независимая, отдельная . Так жаль, что давно не виделись, она пару лет уехала в Польшу. Так и не увиделись . Ей кажется не было сорока.

Александр Морозов

Только что сообщили, что в Киеве под обстрелом погибла Оксана Баулина. Я ее хорошо знал. Встречался с ней в каждый свой приезд в Варшаву, где она жила после того, как год назад уехала из России. Она была одним из активных создателей ютьюб-телевидения Алексея Навального, эмиграция начиналась для нее, как и для многих, нелегко. Три месяца назад она стала работать в редакции Insider...

Она была прекрасным, умным, очень острым в мышлении человеком. Общение с ней доставляло огромное удовольствие.

Не могу поверить в то, что она погибла. Сознание не вмещает того, что ракетный обстрел Киева российскими войсками уносит жизни дорогих сердцу людей..

Б.М.

Oksana Baulina. По заданию редакции Insider она приехала в Львов и потом в Киев делать репортажи об обстрелах и разрушениях. Теперь её нет. Она убита. Одна из лучших. И уже нет слез. Есть холодная ненависть.

Антон Долин

Погибла Oksana Baulina. Не знал ее близко, но был знаком - прекрасный честный человек. Переписывались всего несколько дней назад.

Будь проклята эта война, будь прокляты стократно мерзавцы, которые ее развязали.

Б.О.

Оксана Баулина, российская журналистка. Сегодня погибла в Киеве - снимала последствия обстрела торгового центра, когда туда прилетела новая ракета

Полтора года назад Оксана брала у меня большое интервью про ковидную статистику. Умная, открытая, вникающая. Работать с ней было в удовольствие

Господи, кто мог тогда подумать, что через полтора года Оксана поедет журналистом на войну в Украину и там погибнет. Вечная память. И проклятье и презрение тем, кто устроил этот ужас.

Роман Баданин

Не могу я ничего разумного написать после гибели Оксаны. Мы не раз с ней говорили, советовались про видео, несколько раз она почти становилась частью "Проекта", а потом что-то шло не так и мы просто оставались коллегами и приятелями на расстоянии. Но это и не важно. Важно то, что я тебя, Путин, сука ты рваная, с говном сожру. И таких как я, в случае, если не сожру я, найдется еще весь мир, падаль ебаная, лучше сдохни сам. И не только за Оксану, за всю мою родню, прячущуюся в Николаеве и Мариуполе, их соседей, друзей, соотечественников.

А.И.

В Киеве погибла Оксана Баулина. Оксана! не могу это осознать просто, не могу поверить, что это наяву

На войне каждый день гибнут мирные люди, на войне гибнут журналисты, и этого, конечно, не должно быть… но пожалуй у меня на войне еще не погибали люди, с кем я не близко, но все-таки часто общался.

С Оксаной мы делали митинг на Сахарова в 19 году и онлайн-митинг в разгар ковида, недавно я публиковал ее монолог о том, как она скучает по Хамовникам и Москве в «Ленивке»

На эту войну работать журналистами едут только наши девушки, потому что парней туда не пустят. Кто верит, помолитесь за Лену Костюченко, Лилию Яппарову и всех остальных, кто там работает, кто там живет. Оксана - смелая, веселая, классная. Зачем? Почему?

А главное еще что. Что обычно журналисты гибнут на какой-то чужой, далекой войне. Самое ужасное, что Оксана погибла на войне, которую начала моя страна. И она наверняка погибла от ракеты, которую выпустила именно армия моей страны. Ее страны! Страны, которая ее сначала заставила уехать как сотрудницу ФБК, а теперь убила.

А еще ужасно, что я пишу это и раздумываю, стоит ли это публиковать, ведь за это можно и статью получить, но не могу этого (пусть сбивчиво) не сказать, потому что ни на каких «спецоперациях» не гибнут журналисты от ракетного удара по городу со стороны армии, которая этот город защищает. А вот на войне журналисты гибнут: я помню, как в Карабахе едва не погиб мой старый товарищ Женя Бунтман, и как мы после этого с ним пили виски в ночном Степанакерте после сирены.

но все-таки это была не наша война.

А вот эта война, к сожалению, наша. И этот кошмар нужно уже давно остановить

прекратите, слышите, убивать людей, детей, стариков, моих коллег, русских, украинцев, да пусть даже и нацистов (если вы, развязавшие войну, их где-то там видите) - всех!

Сергей Медведев

Last seen recently... Уже не будет seen.

"Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве в ходе исполнения редакционного задания. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы."

Мы были знакомы, последний месяц переписывались, все обещал ей колонку для Инсайдера, да так и не успел. Ненавижу. Ненавижу. До конца жизни буду ненавидеть эту власть, эту войну, этих ублюдков.

Р.Б.

Оксана Баулина!!!! Что?! Чудовищно. Кошмар. Чудовищно. Прекрасная Оксана, работавшая у Навального, погибла при обстрелах в Украине. Будьте прокляты, орки.

С.А.

Та тварь, что нажимала кнопку, хотела убить. Не конкретно Оксану, но убить специально - это ведь тактика террористов наносить повторный удар через несколько минут после первого, чтобы убить тех, кто соберется помогать, вытаскивать, спасать, рассказывать о произошедшем. Эта тварь - и есть враг, самый настоящий, и мы обязательно узнаем все имена.

Но имена главных врагов уже известны. Враг-Путин начал войну, враг-Шойгу исполнил преступный приказ вместо того, чтобы арестовать развязавшего войну зарвавшегося тирана. Лавров - враг, лживый Риббентроп страны, когда-то победившей фашизм, а теперь побежденной фашизмом почти без сопротивления. Песков - враг, настоящий враг, своим постоянным враньем убивший Оксану вместе с тысячами украинцев.

Убийца - преступник, но он превращается во врага, когда убивает твоих. Украинцы, чьих родных и близких российская армия сейчас убивает на их родной земле, в их собственных домах, где они мечтали жить счастливо и мирно, знают эту всепоглощающую ненависть. Сегодня и для нас эти преступники превратились во врагов.

А.К.

Теперь моя миссия в жизни – выступить свидетелем обвинения на будущем суде над теми, кто убил Оксану.