Россия резко увеличила экспорт нефти после атак на НПЗ

Россия резко увеличила продажу нефти на внешние рынки на фоне сокращения загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Экспорт достиг максимальных значений с мая 2023 года, нефть продаётся значительно дороже установленного странами G7 ценового потолка.

Морской экспорт российской нефти в марте 2024 года увеличился на 5 процентов относительно марта прошлого года, до почти 3,8 млн баррелей в сутки, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Kpler. Это рекордный показатель с мая 2023 года, когда поставки за рубеж превышали 3,9 миллиона б/с. В январе и феврале РФ экспортировала танкерами 3,5 млн б/с и 3,3 млн б/с соответственно.

На продажу уходит нефть, которая раньше перерабатывалась бы на нефтеперерабатывающих заводах. Однако сразу несколько крупных российских НПЗ были выведены из строя атаками украинских беспилотников, а один, в Орске, был остановлен из-за наводнения.

Нефть поступает на рынок в период роста цен из-за напряжённости на Ближнем Востоке и готовящегося сокращения экспорта странами нефтяного картеля ОПЕК+. Цена продажи значительно выше установленного G7 ограничения, призванного сократить доходы российского бюджета.

Как пишет Bloomberg, при потолке цен в 60 долларов за баррель нефть марки Urals отгружается из российских портов по цене около 75 долларов. Сибирская нефть марки ESPO отгружается из порта Козьмино на Дальнем Востоке за 84 доллара за баррель, пишет агентство. Агентство отмечает, что перенаправленные их-за санкций поставки в Индию и Китай всё равно приносят российскому бюджету меньше денег, чем могло бы.

В 2024 году экспорт российской нефти сократится из-за взятых на себя Москвой обязательств перед ОПЕК+, отмечает "Коммерсантъ". Раньше невостребованную нефть перерабатывали бы на НПЗ для внутреннего рынка. Сейчас компаниям придётся сокращать добычу, отмечает один из собеседников издания.