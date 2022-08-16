Россия сообщила о поставке Турции второго полка С-400

Москва заявила о продаже Турции второго полка зенитных ракетных комплексов С-400, Россия уже работает над реализацией контракта. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Ранее покупка Анкарой первого полка вызвала санкции со стороны США, Вашингтон считает, что покупка комплексов противоречит обязательствам члена НАТО.

Шугаев сообщил о контракте на форуме "Армия-2022" в Москве. Он не рассказал, когда была заключена сделка, но уточнил, что она подразумевает частичную локализацию производства комплексов в Турции. По его словам, "сложная политическая обстановка" "повлияла на некоторые аспекты взаимодействия российской стороны с партнёрами", но военно-техническое сотрудничество с Турцией продолжается.



С-400 "Триумф" — ракетная система большой и средней дальности, она была принята на вооружение в 2007 году, кроме Турции Москва поставляла её Китаю и Индии, и эксплуатирует в Сирии. Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплексов в 2017 году. Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела эти системы.

Вашингтон неоднократно требовал от Анкары отказаться от комплексов. Турция в ответ заявила, что союзники не смогли предоставить аналоги на приемлемых условиях.

Ранее США отказались поставлять Турции истребители F-35 из-за покупки С-400 и внесли нескольких турецких чиновников в санкционные списки. Ряд американских и европейских СМИ сообщал со ссылкой на анонимные источники, что Вашингтон предлагает передать уже поставленные ракетные системы Украине в обмен на снятие санкций. Тем не менее в апреле Анкара заявляла о готовности купить второй полк ракет.