Россия ударила по Украине ракетами и беспилотниками

Украинские военные в ночь на 14 августа сбили 24 БПЛА, которыми армия России атаковала территорию Украины, сообщил телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. По данным военных, зафиксировано 21 попадание беспилотников в 12 населённых пунктах.

В ночь на 14 августа российские войска нанесли удары двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области и запустили 45 ударных БПЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы разных моделей. Атака велась с направлений: Курск, Орёл, Брянск, Приморско-Ахтарск и Шаталово. Дроны были нацелены на прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, а ракетные удары пришлись по Сумской области.

Как сообщили местные власти, поздно вечером 13 августа российские силы нанесли ракетный удар по одному из сёл Середино-Будской громады в Сумской области. Пострадали 7-летняя девочка и 27-летний мужчина.