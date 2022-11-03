Россия в ходе испытаний осуществила пуск баллистической ракеты "Булава"

Минобороны России сообщило в четверг о пуске атомной подлодкой в ходе испытаний баллистической ракеты "Булава".

"Ракетная стрельба выполнялась из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка", - говорится в сообщении. Отмечается, что полёт прошёл в штатном режиме, и что пуск был произведён экипажем "новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А". Также говорится, что стрельба проводилась в рамках завершающего этапа государственных испытаний.

На прошлой неделе российская армия провела под руководством президента Владимира Путина учения по отработке ядерного удара в ответ на удар противника. По полигону на Камчатке были запущены баллистические ракеты, кроме того, пуски провели стратегические бомбардировщики.

Ранее Минобороны США заявило, что власти России заранее уведомили Вашингтон о проведении ежегодных учений стратегических ядерных сил "Гром". Этот шаг, как отмечали представители Вашингтона, снижает риск просчета на фоне "безответственной" российской ядерной риторики.

Пуски 26 октября прошли на фоне дискуссии о возможности применения тактического ядерного оружия в украинском конфликте. Страны Запада обвиняют Москву в угрозах применения оружия. Российские официальные лица это отрицают.

Больше о событиях - в видеосюжетах Радио Свобода: