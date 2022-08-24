Россия в начале войны предлагала Украине капитулировать

Накануне вторжения России на территорию Украины и сразу после него, министру обороны Украины Алексею Резникову и главе Офиса президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку звонили белорусские и российские политики и убеждали подписать капитуляцию. Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, белорусский министр обороны Виктор Хренин звонил Резникову дважды. Первый раз - накануне вторжения России в Украину 22 февраля. Тогда он, по словам Резникова, давал слово офицера, что наступления российских войск со стороны Миска не будет.

Второй разговор состоялся 26 февраля. Тогда Хренин якобы сказал о послании министра обороны России Сергея Шойгу, что, если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится. Резников ответил, что готов принять капитуляцию российской стороны, пишет The Washington Post.

Кроме того, по данным газеты, 24 февраля из России звонили Андрею Ермаку. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, который до войны занимался вопросами Донбасса, предложил сдаться. На это Ермак отреагировал эмоционально и повесил трубку, утверждает газета.