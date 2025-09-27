Россия вновь не была избрана в руководящий орган ИКАО

Россия во второй раз подряд не была избрана в руководящий орган Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сессия которой проходит в Монреале. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как следует из фото результатов голосования, опубликованного министром авиации Нигерии Фестусом Кейямо, Россия получила 62 голоса из 185 возможных - то есть существенно меньше половины. Таким образом, Россия не вошла в число 36 стран, которые будут представлены в совете ИКАО в ближайшие три года.

СССР, а впоследствии Россия, вплоть до 2022 года всегда были в составе совета, но в 2022 году Россия впервые не была в него избрана в связи с вторжением в Украину.

Накануне сессии ИКАО в Монреале агентство Reuters со ссылкой на проекты документов сообщило о том, что Москва обратилась к организации с просьбой содействовать в смягчении санкций, наложенных на российскую авиаотрасль из-за вторжения в Украину. Как сообщало агентство, Россия указывала на то, что санкции приводят к недостатку запчастей для эксплуатируемых в России самолётов, что, в свою очередь, негативно сказывается на безопасности в том числе гражданских перевозок. Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила существование запроса, отметив при этом, что Россия не "просит", а "требует" от ИКАО "заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года". Пока не было сообщений о том, рассмотрела ли сессия российскую просьбу или требование.



