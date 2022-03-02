Россия впервые раскрыла число погибших на территории Украины

Минобороны России впервые с начала военного вторжения на территорию Украины раскрыло данные о потерях среди военнослужащих. По данным ведомства, погибли 498 человек, 1597 получили ранения.

Ранее российская сторона признавала потери, но конкретные данные не сообщала. Из нескольких российских регионов поступали сообщения о гибели военных.

Минобороны Украины сообщало, что Россия за время конфликта потеряла около шести тысяч человек.

Украинская сторона сведения о погибших и раненых военнослужащих пока не сообщала. Минобороны России утверждает, что погибли около трёх тысяч украинских военных, ранены 3700.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Бои идут во многих регионах. По официальным данным украинской стороны, погибли более двух тысяч мирных жителей. ООН сообщила, что более 800 тысяч украинцев покинули свои дома.

Страны Запада ввели против России жёсткие санкции, которые затронули не только компании, чиновников и политиков, но и обычных граждан. Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Многие международные компании приостановили бизнес в России.