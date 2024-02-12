Россия ввела санкции против 18 британцев. Среди них историки

Министерство иностранных дел России ввело санкции в отношении 18 граждан Великобритании. Им будет запрещён въезд на территорию страны.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что санкции введены из-за "конфронтационного курса Лондона", его усилий "по демонизации" России и передачи оружия Украине.

В санкционный список попали заминистра обороны Великобритании Джеймс Картлидж, заместитель начальника Штаба обороны вооруженных сил Чарльз Уолкер, заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Сара Макинтош, командующий подводными силами Саймон Асквит, глава национальных киберсил Тимоти Дэвид Нил-Хоупс, спецпредставитель премьер-министра по Западным Балканам Стюарт Пич. Под ограничения также попали члены палаты лордов британского парламента Дэниэл Хэннан, Майкл Эшкрофт и Рэй Коллинз.

В санкционный список внесены учёные-гуманитарии, главным образом историки и политологи, представители нескольких университетов - Норман Дейвис, Тимоти Гартон Эш, Рой Эллисон и Роберт Джонсон из Оксфордского университета, а также Дэвид Абулафия из Кембриджского университета, Орландо Файджес из Лондонского университета, Грэм Робертсон из Университета Северной Каролины в Чэпел Хилл, Джеймс Уолтон из Гарвардского университета и Джеймс Шерр из Международного центра исследований в области безопасности, располагающегося в Эстонии.

Все эти учёные так или иначе выступали в поддержку Украины. Тимоти Гартон Эш в частности известен исследованиями по новейшей истории стран Центральной и Восточной Европы, Норман Дейвис - автор известной, переведённой и на русский язык монографии "История Европы", Орландо Файджес - исследователь России, автор книг "Танец Наташи" (о русской культуре) и "Шепчущие" (о сталинских репрессиях).

Ранее в понедельник также стало известно о том, что Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов пресс-секретаря компании Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, Энди Стоуна. В ноябре прошлого года его объявили в розыск и заочно арестовали.

11 марта 2022 года Следственный комитет России возбудил против Meta уголовное дело по статье о содействии терроризму - из-за решения компании не блокировать украинских пользователей за посты, призывающие к "смерти российских захватчиков". О решении объявил именно Стоун, как пресс-секретарь.