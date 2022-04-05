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Из Бельгии высылают 19 сотрудников российского постпредства при ЕС

Жозеп Боррель

Евросоюз объявил 19 российских дипломатов персонами нон грата за "участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу". Россиян обязали покинуть Бельгию, в которой расположены руководящие структуры ЕС.

Речь идёт о сотрудниках постоянного представительства России при Евросоюзе в Брюсселе. Отмечается, что об их высылке распорядился верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Этому шагу предшествовали отдельные схожие решения ряда стран-членов ЕС, включая Францию, Нидерланды, Швецию, Бельгию и Испанию, обвинивших российских посланников в шпионаже.

МИД Латвии сообщил во вторник о решении закрыть консульства России в Даугавпилсе и Лиепае. Сотрудники этих дипучреждений объявлены в стране нежелательными лицами.

Также 5 апреля о решении сократить численность российского дипперсонала (речь идёт о сотрудниках посольства) сообщил МИД Словении. Румыния объявила персонами нон грата 10 дипломатов из РФ. Эстония высылает 14 консульских сотрудников России. Послу России в Таллине Владимиру Липаеву вручена нота о закрытии генконсульства РФ в Нарве и консульского отдела посольства РФ в Тарту.

Руководство ЕС подчёркивает, что сокращение российского постпредства – это ещё и протест, связанный с сообщениями об убийствах российскими солдатами мирных граждан в украинских городах, оказавшихся под контролем Вооружённых Сил РФ после начала российского вторжения 24 февраля. Евросоюз заявляет о "зверствах". Москва утверждает, что всё это "постановка" Киева.

В российском МИД заявили 5 апреля, что высылка 19 сотрудников постпредства России при ЕС не останется без ответа.

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