Россия высылает двух немецких дипломатов

Россия объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов в ответ на аналогичное решение Германии. Об этом сообщает МИД РФ.

В связи с этим в российский МИД 20 декабря был вызван посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Послу ФРГ было сообщено об объявлении «persona non grata» двух дипломатических сотрудников Посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение Правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем", – говорится в сообщении министерства.

15 декабря власти Германии объявили нежелательными персонами двоих сотрудников российского посольства в Берлине. Высылка связана с приговором по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Ранее в этот же день суд в Берлине приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Хангошвили. По мнению прокуроров, убийство было заказано российскими спецслужбами. Россия причастность к преступлению категорически отрицает.

16 декабря МИД России заявил о непричастности высланных ФРГ дипломатов к делу об убийстве. "Глубоко разочарованы, что правительство ФРГ приняло решение осуществить под предлогом упомянутого судебного вердикта очередную недружественную акцию в адрес Российской Федерации", – заявили в министерстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле категорически не согласны с выводами немецкого суда по делу об убийстве Хангошвили.