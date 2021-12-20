Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия высылает двух немецких дипломатов

Посольство Германии в Москве

Россия объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов в ответ на аналогичное решение Германии. Об этом сообщает МИД РФ.

В связи с этим в российский МИД 20 декабря был вызван посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Послу ФРГ было сообщено об объявлении «persona non grata» двух дипломатических сотрудников Посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение Правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем", – говорится в сообщении министерства.

15 декабря власти Германии объявили нежелательными персонами двоих сотрудников российского посольства в Берлине. Высылка связана с приговором по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Ранее в этот же день суд в Берлине приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Хангошвили. По мнению прокуроров, убийство было заказано российскими спецслужбами. Россия причастность к преступлению категорически отрицает.

16 декабря МИД России заявил о непричастности высланных ФРГ дипломатов к делу об убийстве. "Глубоко разочарованы, что правительство ФРГ приняло решение осуществить под предлогом упомянутого судебного вердикта очередную недружественную акцию в адрес Российской Федерации", – заявили в министерстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле категорически не согласны с выводами немецкого суда по делу об убийстве Хангошвили.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG