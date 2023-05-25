Россия высылает пятерых шведских дипломатов и закрывает консульства

Россия высылает пятерых шведских дипломатов и отзывает согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге. Также с сентября прекратит работать российское генконсульство в Гётеборге.

МИД России назвал это "ответной мерой на конфронтационные действия Швеции". В апреле Швеция выслала пять российских дипломатов за ведение деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. Телеканал SVT тогда отмечал, что решение о высылке принято после публикации в шведских СМИ расследования о российских разведчиках в странах Северной Европы.