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Россия высылает пятерых шведских дипломатов и закрывает консульства

Гётеборг

Россия высылает пятерых шведских дипломатов и отзывает согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге. Также с сентября прекратит работать российское генконсульство в Гётеборге.

МИД России назвал это "ответной мерой на конфронтационные действия Швеции". В апреле Швеция выслала пять российских дипломатов за ведение деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. Телеканал SVT тогда отмечал, что решение о высылке принято после публикации в шведских СМИ расследования о российских разведчиках в странах Северной Европы.

  • После полномасштабного российского вторжения в Украину страны Европы выслали десятки российских дипломатов. Москва обычно отвечает на это зеркально.

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