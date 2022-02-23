Австралия, Япония и Канада поддержали новые санкции против РФ

Всё больше западных стран вслед за США, Великобританией и членами ЕС ужесточают санкции против России в связи с признанием Москвой независимости сепаратистских республик Донбасса.

Австралия в среду объявила о поддержке шагов американского и британского правительств и намерении подвергнуть санкциям два российских банка, а также ввести запрет на поездки для восьми членов российского Совета безопасности.

Ранее Вашингтон объявил, что ограничения будут введены против ВЭБа и Промсвязьбанка, который считается опорным банком российского оборонно-промышленного комплекса.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал вводимые меры лишь первой партией из арсенала потенциальных санкций против Москвы. Западные союзники заявляют, что будут продолжать экономическое и иное давление в случае дальнейшей агрессии России против Украины.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду также обозначил меры против России, отметив, что его кабинет запретит размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства. Помимо этого, Токио введёт запрет на въезд для лиц, связанных с "ДНР" и "ЛНР", и заморозит их активы, размещённые в Японии.

В координации с союзниками и партнерами "первый раунд экономических санкций" вводит также Канада. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо, назвавший действия России в Украине нападением на демократию и угрозой миру.

Европейский союз в среду намерен обнародовать согласованный всеми 27 его странами-членами список российских физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции. Суть санкций – в замораживании активов, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрете на въезд и транзит через страны Союза.

По данным источников в Еврокомиссии, в список вошел 351 депутат Госдумы – все инициировавшие процесс признания Россией независимости сепаратистских территорий Донбасса, а также 24 физических и 3 юридических лица (банки "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанк). Среди попавших в список физических лиц министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.