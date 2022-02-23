Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Австралия, Япония и Канада поддержали новые санкции против РФ

Скотт Моррисон

Всё больше западных стран вслед за США, Великобританией и членами ЕС ужесточают санкции против России в связи с признанием Москвой независимости сепаратистских республик Донбасса.

Австралия в среду объявила о поддержке шагов американского и британского правительств и намерении подвергнуть санкциям два российских банка, а также ввести запрет на поездки для восьми членов российского Совета безопасности.

Ранее Вашингтон объявил, что ограничения будут введены против ВЭБа и Промсвязьбанка, который считается опорным банком российского оборонно-промышленного комплекса.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал вводимые меры лишь первой партией из арсенала потенциальных санкций против Москвы. Западные союзники заявляют, что будут продолжать экономическое и иное давление в случае дальнейшей агрессии России против Украины.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду также обозначил меры против России, отметив, что его кабинет запретит размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства. Помимо этого, Токио введёт запрет на въезд для лиц, связанных с "ДНР" и "ЛНР", и заморозит их активы, размещённые в Японии.

В координации с союзниками и партнерами "первый раунд экономических санкций" вводит также Канада. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо, назвавший действия России в Украине нападением на демократию и угрозой миру.

Европейский союз в среду намерен обнародовать согласованный всеми 27 его странами-членами список российских физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции. Суть санкций – в замораживании активов, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрете на въезд и транзит через страны Союза.

По данным источников в Еврокомиссии, в список вошел 351 депутат Госдумы – все инициировавшие процесс признания Россией независимости сепаратистских территорий Донбасса, а также 24 физических и 3 юридических лица (банки "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанк). Среди попавших в список физических лиц министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG