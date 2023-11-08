Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударами по Донецку

Россия запросила проведение срочного открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами по оккупированному российскими силами Донецку. Ожидается, что оно пройдёт сегодня, 8 ноября, вечером. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Российские власти оккупированной части Донецкой области Украины сообщили, что в результате вчерашних обстрелов Донецка погибли пять человек, ещё 25 получили ранения. В атаке обвиняется украинская прмия.

По словам российского главы региона Дениса Пушилина, украинская армия трижды обстреляла центр Донецка ракетами HIMARS. В результате повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и одно медучреждение, утверждает Пушилин. "Прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения", также написал он.

Украинские СМИ сообщили, что удар был нанесён по донецкому "Центру беспилотных систем", где Россия готовила операторов военных беспилотников. Позже о том же отчитались ВСУ. Издание The Insider отмечало, что адрес центра подготовки операторов совпадает с адресом Управления труда и социальной защиты.