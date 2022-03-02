США расширяют санкции против РФ и Беларуси, в том числе в сфере обороны

США объявили о дальнейших санкциях против России и введении жёсткого контроля за экспортом высокотехнологичной продукции в Беларусь.

Меры принимаются в ответ на решение российского президента Владимира Путина о начале вооружённого вторжения на территорию Украины.

"Соединённые Штаты предпримут действия, чтобы привлечь Беларусь к ответственности за содействие российскому вторжению, ослабить российский оборонный сектор и её военную мощь на предстоящие годы, повлиять на самые важные источники доходов России", – говорится в сообщении на сайте Белого дома в среду.

Новый пакет санкций затрагивает 22 российские компании, связанные с оборонным сектором. Вводится также экспортный контроль в отношении технологий, необходимых России для её предприятий в сфере нефте- и газопереработки.

"Мы, наши союзники и партнёры вместе заинтересованы в том, чтобы со временем понизить статус России как ведущего поставщика энергоресурсов. Принимаемые меры помогут достичь этой цели, одновременно защитив американских потребителей", – подчёркивают в Вашингтоне.

Администрация США отмечает, что уже введённый в отношении России жёсткий экспортный контроль за высокотехнологичной продукцией, включая полупроводники, программное обеспечение и детали для аэрокосмической промышленности, вскоре будет распространён и на Беларусь. В Вашингтоне полагают, что это не позволит Москве использовать своих партнёров в Минске для обхода американского экспортного контроля, а также "значительно снизит способность обеих стран продолжать свою военную агрессию".

Как замечает "Медуза" (признана в России СМИ-"иноагентом"), глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на новые ограничения написал в своём телеграм-канале: "Ну тогда мы вам завтра ответим. Око за око".