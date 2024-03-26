Последствия теракта в "Крокусе": за кем придут?

"Путину еще пригодится теракт в "Крокусе", считает политолог Федор Крашенинников. Тем временем сам Владимир Путин, а за ним и глава ФСБ Александр Бортников упорно твердят об украинском следе. В деле восемь арестованных, один из них Алишер Касимов, он сдавал квартиру через сервис объявлений, в которой, как считает следствие, готовился к теракту один из подозреваемых в атаке на "Крокусс Сити Холл". Никаких громких отставок после провала ФСБ, о котором говорят многие эксперты, мы пока не увидели. Зато из-за постов о теракте в "Крокусе" уже задержали несколько человек, а московский суд оставил без изменений арест Евгении Беркович и Светланы Петрейчук. Последствия "Крокуса" и чем на самом деле занимается ФСБ - в прямом эфире обсуждаем с политиком Дмитрием Гудковым. Ведущий - Иван Воронин.