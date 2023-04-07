Россияне могли повредить МиГ-29, переданные Словакией Украине

Российские технические специалисты могли специально повредить словацкие истребители МиГ-29, предназначенные для передачи Украине. Об этом пишет издание Euractiv.

Как сообщил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь, россияне находились на авиабазе в городе Слиач вплоть до 2022 года. Министр рассказал, что в самолётах обнаружили неисправности. В частности, по словам одного из пилотов, после ремонта россиянами один из двигателей проработал лишь 70 часов вместо положенных 350.

Полицейское расследование показало, что дефекты были лишь в тех частях двигателей МиГ-29, которые обслуживались российскими специалистами. В то же время, умышленный характер этих повреждений доказать не удалось.

Надь рассказал о повреждениях самолётов после критики в адрес правительства со стороны оппозиции за отказ от истребителей.

Решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 было принято правительством Словакии 17 марта. Взамен Братислава получит американские F-16.

Российская сторона в ответ заявила, что Словакия нарушила двустороннее соглашение от 1997 года, которое запрещает любой из сторон без согласия другой стороны передавать третьим странам технику, приобретённую в результате военно-технического сотрудничества.