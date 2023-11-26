Россияне подписали петицию в поддержку худрука театра в Воронеже

Почти пять тысяч граждан России подписали петицию в поддержку уволенного художественного руководителя Воронежского камерного театра Михаила Бычкова.

Петиция, призывающая вернуть Бычкова на должность худрука, была создана утром 24 ноября. "Мы, зрители, шокированы случившимся и считаем, что это решение разрушительным образом скажется не только на Камерном театре, но и на репутации города в целом. Театр в том виде, в котором он сейчас — изюминка Воронежа, место притяжения туристов и любителей искусства, не сможет существовать без его создателя", — говорится в документе.

В обращении также говорится, что увольнение Бычкова, на спектаклях которого выросло не одно поколение воронежцев, было принято без учета интереса зрителей.

Министерство культуры Воронежской области объявило об увольнении Михаила Бычкова 22 ноября. Официально о причинах не заявлялось, но государственный канал "Вести Воронеж" сообщал, что Бычкова уволили из-за его антивоенной позиции.

Руководитель театра своё увольнение не комментировал.

В свою очередь сотрудники театра обратились с коллективным заявлением к властям региона, Минкульту России и администрации президента с просьбой вернуть Бычкова. Позднее об уходе из театра сообщили три ведущие актрисы.