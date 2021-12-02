Россиянин в США получил пять лет за "пуленепробиваемый хостинг"

Суд в США приговорил россиянина Александра Гричишкина к пяти годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве.

Как сообщает Минюст США, Гричишкин руководил группой, которая предоставляла клиентам так называемый пуленепробиваемый хостинг. С его помощью хакеры распространяли вредоносные программы для взлома сетей американских граждан и организаций.

В документах суда говорится, что клиенты Гричишкина использовали хостинг с 2009 по 2015 год. Ущерб оценивается в миллионы долларов.

Следователи ФБР выяснили, что россиянин рекламировал свои услуги в интернет-форумах по борьбе с киберпреступностью, нанимал сотрудников, а также помогал клиентам уходить от ответственности.

Гричишкина арестовали в начале 2020 года. Вместе с ним по делу проходят россиянин Андрей Скворцов, гражданин Эстонии Павел Стасси и выходец из Литвы Александр Скородумов. Все четверо признали вину. Стасси получил два года тюрьмы, Скородумов – четыре. Скворцов ожидает приговора суда, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ФБР расследовало дело при содействии спецслужб Германии, Эстонии и Великобритании.

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