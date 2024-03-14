В граничащих с Украиной двух областях России новые бои

С утра четверга, 14 марта, поступают сообщения о новых боях в граничащих с Украиной Курской и Белгородской областях России.

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своём телеграм-канале, что "украинские диверсионно-разведывательные группы" (ДРГ) не оставляют попыток войти на территорию региона в районе поселка Тёткино. Одновременно Старовойт подчеркнул, что пограничники ФСБ и российские военные "не позволили и не позволят им (ДРГ) это сделать".

В Росгвардии данные подтвердили, заявив, что подразделения ведомства участвуют в боестолкновении с диверсантами, пытающимися совершить прорыв в Курской области, у посёлка Теткино, передаёт "Интерфакс".

Ранее 14 марта российские провоенные блогеры и провластные паблики сообщали о попытках "диверсантов" прорвать границу Белгородской области, отмечает Русская служба Би-би-си. О попытке проникнуть на территорию Белгородской области писали, в частности, "военкор" Александр Коц и телеграм-канал Mash. Они упомянули бой в районе села Сподарюшино, обратила внимание "Медуза".

Минобороны России заявило впоследствии, что в районе села Сподарюшино "удалось сорвать очередную попытку прорваться на приграничную территорию России вооружённых сил Украины". "В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих", - утверждают в российском военном ведомстве. Там также указали на несколько уничтоженных единиц военной техники.

Воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" (РДК) в четверг вновь призвал жителей Белгорода эвакуироваться из города "или проходить в бомбоубежища". Позднее в соцсетях РДК было размещено "совестное обращение" с другими проукраинскими группами к курскому и белгородскому губернаторам с просьбой "немедленно объявить эвакуацию" из регионов гражданских лиц. "Сейчас по путинским войскам в Белгородской и Курской областях наносятся массированные удары...Мирные жители не должны страдать от войны", - говорится в обращении.