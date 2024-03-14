Число погибших при атаке дрона в Сумах возросло до трёх

Количество погибших в результате атаки дрона на многоквартирный дом в Сумах 13 марта возросло до трёх. Из-под завалов достали тело ещё одного человека.

Об этом сообщила украинская общественная телекомпания "Суспильне" со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

В Сумской городской администрации отметили, что от атаки беспилотника пострадали 14 человек. Аварийно-спасительные работы продолжаются. Российские власти налёт не комментировали.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о новых российских атаках с применением беспилотников в ночь на четверг. По сведениям штаба, российская армия атаковала Украину 36 беспилотниками типа "шахед", из которых 22 дрона были уничтожены.

Ранее власти Украины сообщали об ударах беспилотников по нескольким регионам страны. Сумская областная администрация информировала, что дроны попали по объектам инфраструктуры в четырех городах: в Сумах, Шостке, Ахтырке и Белополье. О пострадавших не сообщалось.

Администрация Сумской области также сообщала, что в результате российских ракетных ударов по радиотехническим объектам в регионе выведены из строя несколько передатчиков телерадиовещания. "Вследствие повреждений часть территории области не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. Возможны перебои с мобильной связью", - говорится в сообщении.

О "повреждении объектов телевизионной инфраструктуры" в четверг сообщал также глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.