Российские компании меняют кипрскую юрисдикцию из-за санкций

Всё больше российских компаний меняют кипрскую юрисдикцию из-за расширяющихся санкций, пишет "Коммерсантъ".

C Кипра, который долгое время был главной офшорной "копилкой" денег российского бизнеса, ушли или планируют уйти не менее десяти крупных российских компаний. Среди них TCS Group (головная компания Тинькофф-банка), маркетплейс Ozon, ритейлер Fix Price и United Medical Group (холдинговая компания Европейского медицинского центра).

Некоторые выбирают для перерегистрации Казахстан, ОАЭ и другие страны, которые не включены российскими властями в список "недружественных". Другие переезжают в специальный административный район (САР) России в Калининградской области, который и создан "для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций из иностранных юрисдикций".

По словам собеседников "Коммерсанта", основная причина ухода компаний – постоянное расширение санкций против России в ответ на её вторжение в Украину. Санкции усложняют проведение трансакций между дочерними компаниями и материнскими холдингами. Дополнительно влияют и контрсанкции со стороны России, которые ограничивают, например, выплату дивидендов.

Что касается конкретно Кипра: ещё весной 2023 года на острове начали расследование российского присутствия, открыв 29 дел против фирм и лиц, помогавших российским бизнесменам уходить от санкций. В декабре для помощи в расследовании на Кипр приехали агенты ФБР США.