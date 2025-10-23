Российские самолеты нарушили воздушное пространство Литвы

Российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 нарушили воздушное пространство Литвы, сообщает Минобороны страны.

По информации ведомства, инцидент произошел в районе города Кибартай, который граничит с Калининградской областью. Самолеты пролетели над территорией Литвы около 700 метров и вернулись в Россию. Нарушение границ продолжалось около 18 секунд.

В ответ "были немедленно подняты в воздух два испанских истребителя из миссии воздушной полиции НАТО", говорится в сообщении Минобороны Литвы.

Президент страны Гитанас Науседа заявил, что МИД вызовет представителей российского посольства, чтобы выразить протест "против безрассудного и опасного поведения".

Россия пока не комментировала эти сообщения.