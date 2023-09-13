Российские суды в 97% случаев смягчают наказания участникам войны

Российские суды в 97% случаев смягчают наказания за совершённые преступления участникам вторжения в Украину, которое российские власти называют специальной военной операцией. Об этом сообщает издание "Вот Так", журналисты которого изучили 60 приговоров гарнизонных военных судов, вынесенных за последние полгода, сравнив их с приговорами, вынесенными по схожим обвинениям в гражданских судах.

Отмечается, что в ряде случаев суды, смягчая наказание обвиняемым, учитывали даже не участие в боевых действиях, а денежные пожертвования российской армии. В одном из приговоров в качестве смягчающего обстоятельства суд засчитал лишь намерение обвиняемого пойти воевать, ещё в одном – участие в войне отчима обвиняемого.

Чаще всего за последние полгода суды выносили приговоры в отношении военных по статьям об убийстве, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также приобретении, хранении или перевозке наркотиков.