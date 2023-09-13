Российские суды в 97% случаев смягчают наказания участникам войны

Российские суды в 97% случаев смягчают наказания за совершённые преступления участникам вторжения в Украину, которое российские власти называют специальной военной операцией. Об этом сообщает издание "Вот Так", журналисты которого изучили 60 приговоров гарнизонных военных судов, вынесенных за последние полгода, сравнив их с приговорами, вынесенными по схожим обвинениям в гражданских судах.
Отмечается, что в ряде случаев суды, смягчая наказание обвиняемым, учитывали даже не участие в боевых действиях, а денежные пожертвования российской армии. В одном из приговоров в качестве смягчающего обстоятельства суд засчитал лишь намерение обвиняемого пойти воевать, ещё в одном – участие в войне отчима обвиняемого.
Чаще всего за последние полгода суды выносили приговоры в отношении военных по статьям об убийстве, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также приобретении, хранении или перевозке наркотиков.
- В СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершённых вернувшимися с войны в Украине. Накануне Брянский гарнизонный суд приговорил к 15 годам лишения свободы участника войны, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетней падчерицы. В конце августа суд в Волгограде арестовал 35-летнего наёмника ЧВК "Вагнер" Алексея Хлебникова по обвинению в изнасиловании своей 13-летней племянницы. В августе в Карелии по обвинению в убийстве шестерых человек был арестован вернувшийся с войны ранее судимый вагнеровец Игорь Софонов. В конце мая в Новосибирской области под арест отправили участника войны в Украине, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц 10 и 12 лет.
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