Российские власти засекретили данные о квартирах в центре Москвы, принадлежащих телеведущему Владимиру Соловьёву. Речь идет о трёх квартирах в элитном жилом комплексе на улице Долгоруковской общей площадью 450 квадратных метров. Об этом пишет издание "Агентство".

Данные пропали из базы Росреестра, где содержится информация о владельцах недвижимости в России. Теперь вместо Соловьёва владельцем квартир значится Россмийская Федерация.

В 2017 году стоимость этих квартир Фонд борьбы с коррупцией оценивал в 250 миллионов рублей. Кроме этих квартир, у Соловьева есть дача в подмосковном Переделкине. Дом с участком оценивали приблизительно в 400 миллионов рублей. Сведения о даче пока доступны в Росреестре, пишет "Агентство".

В конце апреля ФСБ заявила о задержании подозреваемых в подготовке покушения на Соловьёва. На видео, распространённом спецслужбой, один из задержанных заявил о том, что обсуждались так же убийства других телеведущих, в том числе главного редактора RT Маргариты Симоньян. Её квартира из базы Росреестра не удалена.

В начале того же месяца один из принадлежащих ведущему домов в Италии попытались поджечь. Здание к тому моменту уже находилось под арестом, телеведущий находится в санкционных списках Евросоюза.