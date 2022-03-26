Российские войска обстреляли город Львов на западе Украины

Российские войска нанесли ракетный аудар по голоду Львов на западе Украины. Об этом сообщил в телеграме мэр Андрей Садовой. По данным городских властей, после обстрела произошли три взрыва. По предварительным данным, один из снарядов попал в нефтехранилище, уничтожен склад горюче-смазочных материалов.

Садовой призвал жителей оставаться в укрытиях. Ранения получили пять человек. Жилая инфраструктура не пострадала.

Российская сторона сообщение об атаке не комментировала. В соцсетях утверждают, что россияне использовали ракеты "Калибр".

В последний раз ракетный удар по Львову был нанесен 18 марта – по авиаремонтному заводу. Тогда пострадал один человек. В ночь на 13 марта российские войска выпустили 30 ракет по Яворовскому полигону во Львовской области – 35 человек погибли, 34 были ранены.​

В свою очередь Минобороны Украины сообщило о повреждении во время артиллерийского обстрела мемориала жертвам Холокоста в Дробицком яре в Харькове. Во время Второй мировой войны там было расстреляно до 20 тысяч человек – преимущественно евреев. "Нацисты вернулись. Ровно через 80 лет", - говорится в сообщении Минобороны Украины.