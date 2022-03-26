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Российские войска обстреляли город Львов на западе Украины

Львов, 26 марта 2022 года

Российские войска нанесли ракетный аудар по голоду Львов на западе Украины. Об этом сообщил в телеграме мэр Андрей Садовой. По данным городских властей, после обстрела произошли три взрыва. По предварительным данным, один из снарядов попал в нефтехранилище, уничтожен склад горюче-смазочных материалов.

Садовой призвал жителей оставаться в укрытиях. Ранения получили пять человек. Жилая инфраструктура не пострадала.

Российская сторона сообщение об атаке не комментировала. В соцсетях утверждают, что россияне использовали ракеты "Калибр".

В последний раз ракетный удар по Львову был нанесен 18 марта – по авиаремонтному заводу. Тогда пострадал один человек. В ночь на 13 марта российские войска выпустили 30 ракет по Яворовскому полигону во Львовской области – 35 человек погибли, 34 были ранены.​

В свою очередь Минобороны Украины сообщило о повреждении во время артиллерийского обстрела мемориала жертвам Холокоста в Дробицком яре в Харькове. Во время Второй мировой войны там было расстреляно до 20 тысяч человек – преимущественно евреев. "Нацисты вернулись. Ровно через 80 лет", - говорится в сообщении Минобороны Украины.

  • Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
  • На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации. Как утверждает украинская сторона, ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и "политическое решение спорных территорий".
  • Москва заявляет, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах.

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