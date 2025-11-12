Российские войска продолжают наступление на Гуляйполе

Российские военные за минувшие сутки оккупировали два населённых пункта на востоке Запорожской области, а также завязали бои ещё в трёх населённых пунктах на том же направлении. Об этом сообщил украинский проект DeepState, отслеживающий изменения линии фронта.

Во вторник отход украинских военных с позиций возле населённых пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка подтвердили в Силах обороны юга ВСУ. В среду там же сообщили об отходе из ещё одного села - Ровнополье.

"На Александровском и Гуляйпольском направлениях уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды вооружения, чтобы вытеснить Вооружённые силы Украины с удерживаемых позиций. В результате активизации вражеских штурмовых действий, многочисленных попыток инфильтрации, усиления массированного огневого воздействия на наши позиции (ежедневно свыше 400 артобстрелов с применением около 2000 боеприпасов) и фактического уничтожения всех укрытий и укреплений, с целью сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти", – говорится в одном из сообщений Сил обороны Юга.

DeepState утверждает, что российские войска сейчас ведут бои в Ровнополье, а также в районе соседних Сладкого и Яблокового.

Таким образом, за последнюю неделю российские военные продвинулись примерно на 10 километров к северо-востоку от города Гуляйполе. Это крупнейший населённый пункт юго-восточной части Запорожской области, к югу от которого линия фронта остановилась ещё в марте 2022 года. В последние недели российские военные пытаются прорваться к городу с северо-востока. Дальнейшее продвижение российских войск может грозить перерезанием важнейшей дороги к городу.

Владимир Зеленский вечером во вторник написал в соцсетях о докладе Главкома ВСУ Александра Сырского, который сообщил президенту о "сложной ситуации" в Запорожской области "из-за погодных условий, которые способствуют [российским ] атакам". Вероятно, речь идет о дождях и туманах, которые ограничивают для ВСУ возможность использовать свое основное средство отражения российских атак, дроны, а россиянам дают возможность скрытно продвигаться вперед.

Также погодные условия способствовали продвижению российских военных и в Покровске в Донецкой области. Бои за город ведутся больше года. В последние дни появились подтверждения того, что российские военные контролируют часть города. В сети появилось видео, на котором под покровом тумана в город входит колонна российской лёгкой техники. Украинские военные подтвердили, что на видео южный въезд в город 10 ноября.

Сообщается, что под контролем российских военных сейчас находится южная часть Покровска, северная остается под контролем ВСУ, а центр расположен в так называемой серой зоне. Украинские военные отрицают окружение их группировки в Покровске и соседнем Мирнограде, однако признают трудности со снабжением.