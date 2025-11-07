Окружён, но не сдан

Две российские армии продолжают попытки замкнуть кольцо оцепления Покровска и Мирнограда в Донецкой области.

Украинские войска уже более полутора лет удерживают этот участок фронта.

При этом Министерство обороны РФ чуть ли не ежедневно отчитывается об уничтожении сил ВСУ внутри Покровска и окружении украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский эти сообщения опровергают.

"Путин сейчас бросает все силы на этот регион", в Украине опасаются окружения под Покровском и крупнейшего поражения с начала года, пишет Bild.

Почему так важен Покровск для российской армии, может ли сдача Покровска ослабить позиции Украины на возможных переговорах и есть ли шанс у ВСУ отбить город? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с блогером Марком Фейгиным.