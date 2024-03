С оглядкой на врага. Зачем российской пропаганде западные СМИ

Прокремлевские и независимые СМИ и медиа-персоны вовсю "воюют" друг с другом, при этом довольно часто друг друга цитируя. Почему это происходит и всегда ли это уместно?

Зададим себе вопрос: для чего российская пропаганда цитирует "вражеские", в первую очередь западные, СМИ? Первым, вроде бы самым напрашивающимся ответом будет: чтобы показать, что они всё врут. Такой ответ был бы правильным во времена пропаганды топорной, советской. Но не сейчас.

Мотив "вы всё врёте" и сегодня никуда не делся. Но он давно побочный. Основной – прямо противоположный. Западных журналистов, политиков, военных и т.д. российская пропаганда цитирует ровно с целью подкрепить собственную позицию. Потому что не дураки там сидят, чтобы думать, что полностью зазомбировали свою аудиторию. Отлично знают, что "обычай на Руси ночью слушать Би-би-си" актуален по сей день. Большинство из тех, кто смотрит и слушает западные СМИ, им скорее всего доверяют. А те, кто этих "голосов" не слушает, на подсознательном уровне чувствуют, что начальство их живет с оглядкой на заграницу, и что бы тот же Путин ни рассказывал о подлой сущности американского империализма, ему важно, как его позицию воспримет американский истеблишмент. Поэтому он охотится за Такерами Карлсонами, которые станут медиумами между ним и Америкой, и его пропаганда потом будет выковыривать из огромного массива американской прессы положительные отзывы на путинские откровения.

Что там сказал Столтенберг?

То есть пропагандисты знают, что часть их аудитории доверяет западным источникам, а другая либо считается с западными оценками, либо отдает себе отчет в том, что с ними считается Кремль, и вот эту неистребленную до сих пор оглядку на Запад пропаганда обращает в свою пользу. В ход идет принцип: если даже враги такое говорят, значит так оно и есть. "Ну если уж в Моссовете!.." – как говорила незабвенная героиня Лии Ахеджаковой в советском фильме, получившем американский Оскар.

Соответственно, главный пропагандистский продукт ВГТРК – программа "60 минут" – видеоблоки колоссального хронометража посвящает "заграничному" цитированию. Поскольку в реальности программа идет не 60 минут, а добрых 150, ее эксперты чуть ли не по часу вынуждены переминаться в студии с ноги на ногу, пока им бесконечно показывают пресс-конференции Байдена, выступления Макрона, репортажи немецких и французских телекомпаний и прочую западную продукцию, призванную подкрепить позицию Кремля в борьбе с тем же Западом. Парадоксальная задача. Но они с ней справляются.

Разберем эту модель на конкретном примере. Посмотрим выпуск все той же программы "60 минут" от 12 марта 2024 года, который носит название "США, похоже, окончательно "сливают" Украину".

Понятно, что редакторы программы должны собрать внушительной кучкой признаки такого "слива". Ведущие озвучивают исходный посыл: "Такой вывод можно сделать из проекта военного бюджета США, в котором про помощь Украине ни слова. То есть следующий президент ничем не будет обязан Киеву".

Всякие "мелкие" детали, вроде заявлений Джо Байдена о том, что он не прекратит поддержку Украины, или что Белый дом просит Конгресс одобрить запрос на 61,4 миллиарда долларов такой помощи, опускаются.

Подкрепить западной продукцией позицию Кремля в борьбе с тем же Западом - парадоксальная задача

Но поскольку нельзя совсем уж оставить за бортом тот факт, что в Америке существуют силы, выступающие за поддержку Украины, авторы программы все-таки рассказывают о заседании комитета Сената по разведке, на котором руководители разведки США однозначно заявили, что эти 60 миллиардов необходимы для обороноспособности Украины. С другой стороны, поскольку все это противоречило концепции программы, что "США сливают Украину", об этом заседании рассказывается в крайне мутном ключе: "Был представлен доклад, в котором говорится, что Россию бояться не надо, она не отважится на прямое столкновение с НАТО, но при этом директор ЦРУ Бернс заявил, что без американских денег Украину ждет крах, поэтому властям США нужно продолжить воевать с русскими руками Зеленского".

Из США тема "сливания Украины" плавно переехала в Европу.

"Коллективный Запад продолжает коллективно отмахиваться от наполеоновских планов Макрона отправить войска на Украину. К этой плеяде испугавшихся эскалации конфликта присоединился генсек НАТО", – объявляют ведущие.

После такого вступления они в теории должны были дать послушать, что же сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Но на практике дают послушать не Столтенберга, а все ту же ведущую, которая приводит его слова: "Генеральный секретарь Столтенберг на пресс-конференции заявил, что альянс НАТО не планирует отправлять войска на Украину. И НАТО не является стороной конфликта. Равно как и союзником Украины".

"Это прямая цитата!" – для солидности подчеркивает ведущая, добавляя, что "НАТО наконец-то признали, что Украину просто используют. Ничего, никуда отправлять точно нельзя".

На самом деле это была не цитата, а прямой расчет на то, что ни один зритель этой программы оригинал искать не полезет. Прямая же цитата звучит так: NATO has no plans to send troops to Ukraine and Nato’s not party to the conflict, nor are NATO allies. То есть Столтенберг действительно говорит, что НАТО не планирует отправлять войска, что ни НАТО, ни его союзники не являются стороной конфликта. Но он вовсе не добавлял, что НАТО "не является союзником Украины". И уж тем более, что "они просто используют Украину". Он сказал, что НАТО и союзники оказывали и будут оказывать Украине беспрецедентную помощь. Но такая добавка была авторами программы выброшена за полной "ненужностью".

Дальше конструкция "слива" цементируется несколькими сюжетами западных компаний, которые должны подвести вас к осознанию того, что Россия побеждает, что она сильнее – для чего показывают, к примеру, фрагмент сюжета CNN о том, что российская военная машина производит втрое больше боеприпасов, чем США и Европа вместе взятые, что Россия сумела нарастить их производство в разы быстрее Запада, потому что ее экономика лучше управляется – достаточно Путину приказать, и они сделают, и т.д.

Западные материалы о ситуации в самой Украине, напротив, подбираются и комментируются по принципу "все пропало": "Судьба освобождённой Авдеевки ждет всю Украину. К такому выводу приходит агентство Ассошиэйтед Пресс", – заявляют "60 минут" со ссылкой на статью "Истощение, нехватка резервов и исчезнувший командир. Как Украина уступила Авдеевку России".

Если вы трезвомыслящий человек и не поленитесь найти в агентстве AP эту статью, то, разумеется, близко не обнаружите в ней этого убийственного для Украины прогноза. В реальности так интерпретирована была следующая цитата: "…Истощение боеприпасов, превосходящая численность россиян и плохое военное управление привели к худшему поражению Украины за год. Те же проблемы создают риски для ближайшего будущего Украины".

Все эти интерпретации – для большей выразительности и убедительности

Согласитесь, что "судьба Авдеевки ждет всю Украину" и "проблемы создают риски для будущего" – не одно и то же. Все эти интерпретации – для большей выразительности и убедительности.

"Вражеских" спикеров эта пропаганда тоже вытаскивает, только если их высказывания ложатся в ее концепцию. К примеру, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович пригодился именно тогда, когда уехал из страны, стал резко критиковать украинское руководство и убеждать публику в том, насколько умно поступает Путин, или что в Украине та же несвобода мнений, что и в России, а то и почище. В России его стали много и с удовольствием цитировать всё по тому же принципу "ну если даже в Моссовете".

При этом очень трудно представить себе, чтобы на федеральных российских каналах принялись заботливо собирать все неприятные эпитеты в адрес Владимира Путина, его ближайшего окружения и известных российских пропагандистов, которые в избытке содержатся и в украинских, и в западных медиа.

Маргарита Симоньян как предмет привязанности

Оппозиционные Кремлю и его войне русскоязычные СМИ, в свою очередь, тоже обильно цитируют своих оппонентов. Но чего они хотят этим добиться, уже менее понятно. Дня не пройдет, чтобы на антипутинских ресурсах вы не увидели видео с очередным выступлением Владимира Соловьева. Вот Соловьев обложил очередного российского либерала, или украинского политика, или какого-нибудь западного лидера. А на Маргарите Симоньян оппозиционные СМИ, кажется, порой сидят уже просто как на наркотике.

Минувшим летом в России случился мятеж Пригожина, на который по каким-то причинам Симоньян не откликнулась в своих личных аккаунтах в соцсетях. Настоящая тревога охватила независимые медиа. Маргарита Симоньян молчит. Молчит целый день! Молчит второй! Она разродилась комментарием позднее, и этот комментарий с облегчением бросились цитировать все подряд. При том, что он не нес никакой сенсационной “сливной” информации, вроде списка пассажиров погибшего самолета Ил-76 или прослушки разговоров немецких военных, которые она опубликовала не так давно. Это был просто бытовой отчет о том, что весь бунт Маргарита прозагорала на теплоходе и вот вернулась в Москву и узнала. Ничего существенного. Тем не менее – первая новость.

Когда Маргарита Симоньян не молчит, она старается не молчать максимально эффектно, так, чтобы ее обязательно цитировали либеральные медиа и распространяли по соцсетям оппозиционно настроенные граждане. Она отлично знает, что чем отвратительнее для уха оппонентов она сформулирует очередной спич, тем больше шансов, что те распространят его максимально широко.

Из недавнего – реакция на смерть Алексея Навального: "Тепленькая пошла по буржуйским сми. Я ждала, кто первый заявит 'политикал ассассинейшн'. Не буду даже начинать им объяснять, что его все давно забыли, что убивать его не было никакого смысла, тем более – перед выборами, что это выгодно как раз совершенно противоположным силам". Или: "Мне уже позвонили человек пять жертв заказных расследований усопшего с одним текстом: «Земля стекловатой»".

Зачем все это цитировать? Понятно, что Симоньян скажет гадость. Стоит ли распространять эту гадость? Чтобы еще раз вскрыть Маргаритину сущность? Кому вскрыть? Либеральной аудитории, которая и без того в теме? Фанатам самой Симоньян, которых ни в чем не убедишь, только лишний раз позлорадствуют? Тем не менее цитировали, оформляя все это для зрительского удобства графикой, озвучкой и т.д. и т.п.

Другой пример. В эфире одного из самых популярных независимых СМИ показывали подборку материалов под общим названием "Пропаганда о Юлии Навальной", которая состояла:

из оценки все той же Маргариты Симонян, что Навальная после известия о смерти мужа “бойко”, “улыбаясь”, появилась на Мюнхенской конференции по безопасности, и “у нее даже тушь не потекла”,

из высказывания психолога Пола Экмана (автора книги "Обмани меня, если сможешь"), которое на экране показывали, заскринив сайт издания "Блокнот": "Реакция Юлии Навальной – это не реакция женщины, которая недавно узнала о смерти любимого супруга, перед нами властная женщина, которая после смерти мужа наконец-то получила всё внимание мира. Это то, чего она хотела – чтобы весь мир говорил только о ней". Ознакомив публику с этим изречением, ведущий заключает, что Пол Экман этого “скорее всего” не говорил, и в воздухе повисает вопрос, что значит “скорее всего”? Стоит все-таки наверняка убедиться, что не говорил. И если не говорил – зачем это воспроизводить?

из "версии Сергея Карнаухова", сотрудника канала Соловьев. LIVE, что "Юлия Навальная была завербована известным способом: посадили перед монитором и показали съемки интимных отношений уже покойного Навального с разными девушками".

Заодно показывалось совместное фото бизнесмена Евгения Чичваркина и Юлии Навальной в шортиках на юрмальском берегу, которое, соответственно, демонстрировал Карнаухов. Эти фото с Чичваркиным, кстати, прошли отдельной красной нитью по антипутинским информационным ресурсам с "оправдывающим" комментарием: мол, они просто друзья. Это как бы попытка опровергнуть сплетни, которые всегда лучше не замечать, чем опровергать, потому что ничем другим, как возмущенным восклицанием "да как же у них язык повернулся", такие вещи опровергать невозможно. Поэтому любое упоминание о них – это всего лишь участие в их распространении.

Сплетни всегда лучше не замечать, чем опровергать

Значит ли это, что не стоит цитировать пропаганду, как в целом, так и в частностях? Нет, конечно. Стоит, как уже было сказано, в случае ценного слива, который несут посты той же Симонян, или в том случае, когда она подставляется под гнев общественности, злить которую вроде бы не в ее интересах. Можно вспомнить эпизоды вроде "нестрашного термоядерного взрыва над Сибирью", который совершенно не порадовал обитателей этого региона, или "Пашиняна, предателя армянского народа", не говоря о тех редких ее высказываниях, где она умудрялась оскорблять патриотические чувства военкоров.

То же относится ко всему спектру носителей российской пропаганды. Ведь, случается, что и они:

выступают с новой и достойной внимания информацией

с откровенным фейком, про который всегда надо объяснять людям, что это фейк и почему это фейк

с "отсебятиной", которую можно трактовать как несогласие с "линией партии", вроде той, что несли миру Игорь Стрелков (Гиркин) с Евгением Пригожиным.

Ведь никогда не мешает искать следы раскола в сплоченных рядах такого рода единомышленников, коль скоро это не противоречит фактам – в отличие от продукции кремлевской пропаганды.