Российским дзюдоистам вернули право выступать под национальным флагом

Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под национальным флагом, с гимном и символикой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации. Ранее в этом году, в мае, IJF приняла аналогичное решение в отношении белорусских спортсменов.

В заявлении федерации говорится, что "полное возвращение России, исторически являющейся ведущей страной в мировом дзюдо, обогатит состязания на всех уровнях". В тексте также подчёркивается, что "атлеты не должны отвечать за решения правительств или других национальных институтов".

Федерация дзюдо Украины выразила протест против этого решения и пообещала "принять все возможные меры, чтобы не допустить его реализации и защитить интересы украинских спортсменов".

IJF стала первой структурой, отвечающей за олимпийский вид спорта, которая отменила обязательный нейтральный статус для российских спортсменов, отмечает, в частности, "Коммерсантъ". Выступить с национальной символикой они смогут уже на стартующем 28 ноября крупном турнире из категории "Большой шлем" в Абу-Даби.

Ограничения были введены после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В феврале 2022 года IJF приостановила полномочия российского президента Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации.