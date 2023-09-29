Международный паралимпийский комитет оставил за российскими спортсменами право участвовать в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Решение принято на генеральной ассамблее комитета в Бахрейне. Десятки стран требовали полного отстранения российских спортсменов.

Генассамблея 74 голосами против 65 приняла решение не приостанавливать членство России полностью, что означало бы неучастие россиян в играх. Однако члены комитета поддержали частичную приостановку. За это предложение проголосовали 90 участников генассамблеи, против – 56.

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