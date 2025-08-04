Сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия", производящей космические корабли "Союз" и "Прогресс", случайно раскрыли данные о руководстве компании в своей отчётности. Внимание на это обратило издание The Bell.





Вместо удаления непубличных данных из отчёта за первое полугодие они были закрыты в текстовом редакторе белым прямоугольником. Журналист The Bell удалили его простым редактированием.

Таким образом в документе осталась информация о составе совета директоров, составе правления, финансовая информация, данные контрагентов.



Скрывать такую информацию в отчётах правительство разрешило в 2023 году некоторым российским публичным компаниям. Таким образом их пытаются защитить от западных санкций.