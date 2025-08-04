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Российский космический завод случайно раскрыл данные о своём руководстве

Космический корабль "Прогресс" производства РКК "Энергия"
Космический корабль "Прогресс" производства РКК "Энергия"

Сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия", производящей космические корабли "Союз" и "Прогресс", случайно раскрыли данные о руководстве компании в своей отчётности. Внимание на это обратило издание The Bell.



Вместо удаления непубличных данных из отчёта за первое полугодие они были закрыты в текстовом редакторе белым прямоугольником. Журналист The Bell удалили его простым редактированием.

Таким образом в документе осталась информация о составе совета директоров, составе правления, финансовая информация, данные контрагентов.

Скрывать такую информацию в отчётах правительство разрешило в 2023 году некоторым российским публичным компаниям. Таким образом их пытаются защитить от западных санкций.

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