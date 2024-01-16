Российский суд в контролируемом Москвой Донецке приговорил к пожизненному заключению 25-летнего украинского военнопленного из полка "Азов". Он признан виновым в убийстве мирных жителей во время боёв за Мариуполь в 2022 году.

Согласно приговору, пулемётчик Сергей Михайленко открыл стрельбу по помеченному белыми лентами автомобилю ВАЗ с семьёй гражданских, погибли четыре человека, в том числе трёхлетний ребёнок. Утверждается, что обвиняемый признал вину. В каких условиях было сделана признание и была ли ему предоставлена квалифицированная защита — неизвестно.

Как передаёт РИА "Новости", обвинение украинскому военному были предъявлены по статьям об убийстве по мотивам ненависти, покушении на убийство и жестоком обращении с гражданским населением. Украинское издание "Новости Донбаса" сообщало, что ещё одним обвиняемым по делу проходит командир отделения "Азова", которого в России планировали судить заочно.

Мариуполь был захвачен российскими войсками после тяжёлых боёв в феврале — мае 2022 года. В ходе захвата города погибли, по разным оценкам, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч мирных жителей. Москва объявила об аннексии Мариуполя вместе с Донецкой областью Украины. Аннексию не признают подавляющее большинство стран мира.