WSJ сообщила подробности обмена Ярошенко, Медведчука и "азовцев"

Обмен российского лётчика Константина Ярошенко на американского морского пехотинца Тревора Рида в апреле прошлого года проходил на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Анкары. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на турецких и американских чиновников.

По данным газеты, на борту из России в Турцию Рида сопровождали бойцы спецназа ФСБ "Альфа". После того как российский самолёт приземлился в Анкаре, на борт, как утверждается, спецпредставитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс, который должен был опознать Рида.

The Wall Street Journal утверждает, что Россия и США договорились о запрете фото- и видеосъёмки. При этом издание публикует несколько фотографий со взлётной полосы. На снимках запечатлены члены российской и американской делегаций, которые сопровождают Ярошенко и Рида.

The Wall Street Journal сообщает, что тот же турецкий аэропорт был использован Россией и Украиной для обмена украинского политика Виктора Медведчука, арестованного по обвинению в госизмене, на украинских военнопленных, среди которых были защитники "Азовстали" в Мариуполе.

Газета называет обмен, который Москва и Киев, провели 22 сентября прошлого года, был сложнее с точки зрения договорённостей, так как начинать переговоры по обмену не хотела ни одна из сторон. Украина, как утверждается, говорила, что не доверяет российской стороне, и требовала установления личности военных, находящихся в российском плену.

Обмен состоялся после того, как глава военной разведки Украины Кирилл Буданов поднялся на борт с украинцами, сделал их фотографии и отправил снимки в Киев.

The Wall Street Journal пишет, что борт с 10 иностранцами – участниками боевых действий на стороне ВСУ – сопровождал российский бизнесмен Роман Абрамович.