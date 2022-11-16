Российский военный из находившейся в Буче части уехал в Испанию

Российский военнослужащий Никита Чибрин сумел покинуть расположение воюющего в Украине подразделения, а позже выехать из России за границу. Часть Чибрина находилась в Буче, а сам он готов сотрудничать с международным расследованием предполагаемых военных преступлений в городе, сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Чибрин служил в воинской части №51460, это 64-я мотострелковая бригада, которая дислоцируется в поселке Князе-Волконское Хабаровского края. Украинская разведка обвиняет подразделение в массовых убийствах гражданского населения в Буче.

По утверждению Осечкина, Чибрина обманным путем доставили в Украину, и он несколько месяцев находился в тыловой службе. Позже из-за полученной травмы он сумел покинуть расположение подразделения. Чибрин вернулся в Россию, оттуда уехал в Казахстан и теперь добрался до Испании, обосновавшись в Мадриде.

Осечкин отмечает, что, по его данным, Чибрин не участвовал в боевых действиях и убийствах украинцев. Военный сам связался с Gulagu.net и попросил помощи в эвакуации. "Никита был в подразделении связи и обладает важной информацией, он хочет сотрудничать с международным расследованием в Гааге и ООН", – написал правозащитник.