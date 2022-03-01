Война в Европе: Россия напала на Украину. Эфир в 20:30

Нападение России на Украину уже привело к тысячам человеческих трагедий и кардинальным изменениям в международной ситуации. Каковы перспективы урегулирования? Может ли кончиться война? Готов ли Владимир Путин отказаться от оккупации Украины?



Виталий Портников обсуждает эти вопросы с депутатом Верховной Рады Украины Ириной Фриз и военным экспертом Олегом Ждановым. Эфир в 20:30.

