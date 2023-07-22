Российскую теннисистку Веру Звонарёву не впустили в Польшу на турнир WTA в Варшаве.

Как сообщило польское МВД, Звонарёва пыталась въехать по французской визе. В Варшаву спортсменка прилетела из Белграда. После прилёта из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне аэропорта, а затем вылетела в Подгорицу, говорится в сообщении ведомства.

МВД уточнило, что россиянка включена в список лиц, чьё пребывание на территории Польши нежелательно, и пограничники не допустили её по соображениям безопасности и охраны общественного порядка.

Турнир в Варшаве проходит с 24 по 30 июля. Звонарёва была единственной российской теннисисткой, заявленной в основную сетку.

В апреле российскую теннисистку Виталию Дьяченко не пустили на рейс польской авиакомпании LOT из Каира в Ниццу с пересадкой в Варшаве, отказав в регистрации. По словам Дьяченко, причиной отказа стал её российский паспорт.

После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины ряд международных спортивных федераций отстранили национальные и клубные российские команды от участия в своих турнирах. Под санкции, в частности, попали футбольная и хоккейная сборные.

Для российских теннисистов, выступающих в индивидуальных соревнованиях, никаких ограничений на данный момент не введено.

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