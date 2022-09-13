Россию и Беларусь не пригласили на похороны Елизаветы II

Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на похороны королевы Елизаветы II. Иран, который находится под жёсткими западными санкциями, будет представлен на уровне послов.
Ожидается, что на церемонию прибудут около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Об этом сообщают агентства PA Media и Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве.
Великобритания наряду с другими странами ввела санкции против России и её союзницы Беларуси в ответ на вторжение в Украину. Мьянма находится под британскими санкциями из-за преследования этнической группы мусульман рохинджа. Кроме того, военные власти Мьянмы неоднократно встречались на высшем уровне с представителями России после начала войны в Украине.
Президент России Владимир Путин не планировал лично присутствовать на похоронах Елизаветы II. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о представителях России на траурных мероприятиях, сомневался, "будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах".
Путин направлял соболезнования по поводу смерти королевы и поздравления королю Великобритании Карлу III.
- Похороны королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября 2022 года. После завершения прощания в Вестминстерском аббатстве гроб с телом королевы будет перевезён в Виндзорский замок, где Елизавета II будет похоронена.
- Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. На престоле она пробыла дольше всех в британской истории – 70 лет и семь месяцев. Новым королём Великобритании провозглашён её сын Чарльз под именем Карл III.
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