Избыточная смертность в России выше населения 1101 города страны

В октябре в России умерли 74 893 человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, свидетельствуют данные Росстата. Утверждается, что у 5018 человек вирус не повлиял на наступление смерти.

Официальное число смертей за месяц от COVID-19 и общая смертность среди инфицированных коронавирусом стали максимальными с начала пандемии. Предыдущий официальный максимум был зафиксирован в июле 2021 года. Тогда за месяц умерли почти 50 500 человека с коронавирусом.

Данные за ноябрь ещё не опубликованы. С учетом октябрьских данных за все время пандемии в России умерли почти 538 человек с коронавирусом. Эту оценку смертности можно считать нижней в оценке с ситуацией с заболеванием в стране. Верхней многие независимые демографы предлагают считать данные о так называемой избыточной смертности — показателе, указывающем насколько человек умерло больше, чем ожидалось статистически.

Избыточная смертность в октябре составила 100509, общая с начала пандемии приблизилась к 870 тысячам. Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что общая смертность в ноябре на 3,4 процента выше, чем в октябре. Это означает, что избыточная смертность в России на конец ноября с начала пандемии приблизилась к 988 тысячам человек.

Это больше, чем жителей в Саратове и Тюмени, и больше, чем население 1101 города в стране с учётом аннексированного Крыма. В России всего 16 городов, население в которых больше этого показателя.

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