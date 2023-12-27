Ростовчанин приговорён к 12 годам лишения свободы за госизмену

Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ростовской области по обвинению в государственной измене. Фамилия подсудимого не называется. По версии следствия и суда, он передавал Вооружённым силам Украины информацию о местонахождении военной техники.

"В марте 2023 года подсудимый, сотрудничая на конфиденциальной основе с военнослужащим ВСУ, собирал и направлял ему сведения о местонахождении аэродрома, расположенного на территории Краснодарского края, а также о дислокации на нём военной техники. Переданные подсудимым сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации", - указывает судебная пресс-служба.

Что именно раскрыл подсудимый и привело ли это к какому-либо ущербу, не раскрывается. Какие доказательства предполагаемой вины подсудимого были рассмотрены в ходе следствия, также не уточняется. Суды по делам о госизмене проходят в закрытом режиме.

Как сообщает Кавказ.Реалии, в Краснодарском краевом суде готовятся к вынесению приговоров ещё по двум делам о госизмене. Все их единолично рассматривает судья Василий Лобода, имена подсудимых скрыты.