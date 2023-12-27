Ростовчанин приговорён к 12 годам лишения свободы за госизмену

Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ростовской области по обвинению в государственной измене. Фамилия подсудимого не называется. По версии следствия и суда, он передавал Вооружённым силам Украины информацию о местонахождении военной техники.
"В марте 2023 года подсудимый, сотрудничая на конфиденциальной основе с военнослужащим ВСУ, собирал и направлял ему сведения о местонахождении аэродрома, расположенного на территории Краснодарского края, а также о дислокации на нём военной техники. Переданные подсудимым сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации", - указывает судебная пресс-служба.
Что именно раскрыл подсудимый и привело ли это к какому-либо ущербу, не раскрывается. Какие доказательства предполагаемой вины подсудимого были рассмотрены в ходе следствия, также не уточняется. Суды по делам о госизмене проходят в закрытом режиме.
Как сообщает Кавказ.Реалии, в Краснодарском краевом суде готовятся к вынесению приговоров ещё по двум делам о госизмене. Все их единолично рассматривает судья Василий Лобода, имена подсудимых скрыты.
- Ещё одно уголовное дело о подготовке к госизмене завели на жителя Краснодарского края. Его задержали при попытке выехать из России - по мнению ФСБ, он был намерен вступить в ВСУ.
- В ноябре на жительницу Ростова-на-Дону завели уголовное дело - также по статье о госизмене. Её подозревают в переводах денег на нужды Вооруженных сил Украины.
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