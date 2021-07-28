Ростовский суд вынес приговор за передачу Украине деталей С-300

Ростовский областной суд вынес обвинительное решение по делу о контрабанде деталей комплекса С-300 на украинскую территорию. Россиянин Денис Лобов приговорён к девяти с половиной годам, а гражданин Армении Арарат Хачатрян – к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы. Они признаны виновными в государственной измене.

ФСБ настаивает, что подсудимые собирали сведения о зенитно-ракетных системах и передавали их образцы украинской оборонной промышленности. По версии следствия, Лобов складывал радиоэлектронное оборудование в подвале своего дома и готовил к последующей продаже, а Хачатрян занимался его переправкой через границу. Последний был задержан в марте 2020 года после его возвращения в Россию из Украины.

Лобов и Хачатрян будут отбывать срок в колонии строгого режима.

В апреле этого года суд в Краснодаре приговорил украинского гражданина Александра Марченко к десяти годам лишения свободы. Его посчитали виновным в попытке вывезти из России запчасти к С-300 по поручению агента киевской разведки.

За один только прошлый год российские суды признали виновными в госизмене свыше 10 человек. Их обвинили в работе на Германию, Украину, Молдову, Латвию, Бельгию и другие страны.