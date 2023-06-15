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Ройзман пообещал оплатить штрафы "Мемориала" из донатов на свой штраф

Евгений Ройзман

Бывший мэр Екатеринбурга пообещал оплатить штрафы "Мемориала" из денег, собранных на штраф, который назначили ему самому. Об этом сообщает екатеринбургское издание 66.ru.

В мае суд обязал Ройзмана выплатить 260 тысяч рублей по делу о повторной "дискредитации" российской армии. Жена политика Юлия Крутеева объявила открытый сбор денег на штраф – необходимую сумму перевели менее чем за сутки. Всего удалось собрать более полутора миллионов рублей.

Часть денег ушла в благотворительный "Фонд Ройзмана". Ещё 300 тысяч политик переведёт главе екатеринбургского "Мемориала" Алексею Мосину, которого в июне тоже оштрафовали по статье повторной дискредитации российской армии. Также "Мемориалу" грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Этот штраф Ройзман тоже пообещал выплатить.

  • Российские власти ликвидировали "Мемориал", фиксировавший политические репрессии в СССР и в современной России, в феврале 2022 года.
  • Евгений Ройзман – известный региональный политик, бывший депутат Госдумы, бывший мэр Екатеринбурга, член Союза писателей и почётный член Российской академии художеств. Согласно обвинительному заключению, Ройзман дискредитировал российскую армию тем, что назвал "спецоперацию" в Украине войной, а символ Z – "зигой".
  • Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях.
  • Дела по уголовной статье о повторной дискредитации армии возбудили уже против 88 человек, подсчитало "ОВД-Инфо". Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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