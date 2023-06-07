"Зло интернационально". "Мемориал" ликвидирован, но продолжает жить

1 июня "Екатеринбургское общество Мемориал" получило очередной административный штраф в размере 300 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Московские "Мемориалы" – и международное общество, и правозащитный центр – ликвидированы решением суда с декабря 2021 года. Многие волонтеры "Мемориалов" из различных регионов были вынуждены покинуть Россию, другие остаются, но большинство пытаются продолжить дело – как в стране, так и за рубежом. Удалось ли российской власти ликвидировать "Мемориал" по-настоящему, рассказывает корреспондент Радио Свобода.

Здание на Каретном ряду в Москве, где около тридцати лет располагался головной офис "Мемориала", сейчас необитаемо. Незадолго до своей ликвидации "Международный Мемориал" попытался передать его одноименному Научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ). Все эти годы центр существовал бок о бок с "Международным Мемориалом" и занимался сбором и анализом информации о терроре, составлением баз, справочников и подготовкой научных изданий. Это соответствует российскому закону: при ликвидации общественной организации ее имущество следует передать на исполнение уставных целей, и НИПЦ подходил на роль правопреемника как нельзя лучше. Но власти не признали сделку, и в феврале 2023 года здание было изъято в пользу государства.

– Это здание пока ещё не начали как-то использовать, в нем выключили электричество, там сейчас пустота, темнота, и всё. Никто им не пользуется, – говорит юрист Наталия Секретарева, бывшая сотрудница "Правозащитного центра Мемориал".

Сегодня в Москве против мемориальцев возбуждено два уголовных дела. 8 июня начинается процесс по обвинению правозащитника Олега Орлова в повторной дискредитации российской армии. Второе уголовное дело – о реабилитации нацизма – пока без подозреваемых или обвиняемых: все девять человек, у которых в марте 2023 года прошли обыски, остаются в статусе свидетелей. Но их положение, считает Секретарева, может измениться в худшую сторону в любой момент.

Москва: "Если ты независимый, тебя запретят"

Ни Наталия Секретарева, ни ее соратники не готовы признать свершившимся фактом то, что "Мемориала" больше нет. Во-первых, НКО НИПЦ, хоть и лишилось офиса, сохранило регистрацию в качестве юрлица и продолжает действовать. Во-вторых, сами мемориальцы тут же начали объединяться в новые организации.

– "Международный Мемориал" в России не создал каких-то структур, – рассказывает Секретарева, – но часть людей, которые работали в правозащитном центре, объединились в новую незарегистрированную общественную организацию "Центр защиты прав человека "Мемориал". Она действует в России без регистрации юридического лица. У нас нет печати, нет возможности иметь банковские счета, но "Закон об общественных объединениях" предусматривает такую форму существования. И нас можно назвать наследниками "Правозащитного Центра" по многим направлениям. А ещё 16 мая мемориальцы создали в Женеве Ассоциацию "Мемориал", которая продолжит миссию "Международного Мемориала".

"Миссия Международной ассоциации Мемориал основывается на принятии приоритета человеческой жизни и свободы над любыми другими общественными ценностями, на утверждении правового сознания. Поэтому историко-просветительная работа Мемориала неотделима от его правозащитной активности, – говорится в Декларации новой ассоциации. – Зло, которому противостоит Мемориал, интернационально, а миссия и ценности Мемориала универсальны. Поэтому Мемориал будет объединять единомышленников из разных стран".

Другой правозащитный проект, некогда учрежденный "Мемориалом", называется "Поддержка политзаключённых. Мемориал". Это он уже много лет ведет списки современных политзаключенных, собирает и систематизирует информацию о незаконных уголовных преследованиях по политическим мотивам и помогает жертвам преследования. "ОВД-ИНФО" – еще один автономный правозащитный проект, ставший возможным благодаря "Мемориалу". Продолжают свою работу "Российский Мемориал", "Последний адрес" и "Топография террора".

Формальных препятствий для такой работы нет. В России по-прежнему действует "Закон о реабилитации жертв политических репрессий" в редакции 1991 года, действует "Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий", утвержденная впервые в 2015 году и продленная затем до 2024 года.

В 2022 году, вскоре после ликвидации московских организаций, Российская православная церковь получила президентский грант на создание своего аналога организации по сохранению памяти жертв политических репрессий под названием "Русская Голгофа". Другой тематический грант в том же году получил и "Музей истории Екатеринбурга" – на проведение раскопок на месте захоронения жертв политических репрессий.

– По закону в России призывы к развязыванию агрессивной войны – это преступление, – отмечает Наталия Секретарева. – Но сейчас почему-то как преступление, наоборот, преследуется пацифизм. И это никак невозможно рационализировать. Зато теперь в новой редакции Конституции отдельно закреплено право на историческую память. Но мы видим, что этой деятельностью можно заниматься, только если следуешь "государственному" взгляду на эту память. А если ты "Мемориал" – то есть ты независимый, – то тебя за это запретят.

Пермь: "Организацию разгромили"

В Перми "Мемориал" преследуют по факту вывоза за границу архивов общества. В отношении бывшего руководителя краевого отделения Роберта Латыпова и его бывшего соратника Александра Чернышова в мае 2023 года возбуждено уголовное дело о вывозе исторических и культурных ценностей.

Официально пермский "Мемориал" как филиал ликвидированного "Международного Мемориала" был автоматически вычеркнут из ЕГРЮЛ почти год назад. Вскоре после этого его бывший руководитель Роберт Латыпов уехал из страны, как он тогда думал, ненадолго.

– Я уехал в самом конце мая 2022 года, на меня завели на тот момент два административных дела за антивоенные выступления. 24 февраля мы на сайте пермского "Мемориала" опубликовали публичное заявление против войны от имени правления организации, а потом я его ещё репостнул в личных соцсетях. При составлении протоколов моему юристу намекнули, что ФСБ просила сразу же заводить уголовное дело, но полицейские не стали этого делать, так как не увидели в тот момент масштаба "преступления".

За репост в соцсетях Роберта оштрафовали на 15 тысяч рублей, так как Латыпов, лишившийся работы из-за ликвидации объединения и имеющий на иждивении ребенка-инвалида, сумел доказать суду, что неплатежеспособен. Второе дело – за публикацию того же обращения на сайте "Мемориала" – и вовсе развалилось, так как после ликвидации пермского "Мемориала" сайт был передан другой организации, а публикация удалена. Очевидно, такой результат власти сочли неудовлетворительным, и 11 марта 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали на двое суток одного из волонтеров организации. Через два дня у него провели обыск. Обыски прошли также в офисе и квартире Александра Чернышова, председателя "Центра исторической памяти", созданного недавно на месте ликвидированного пермского "Мемориала".

– У волонтера на квартире временно хранились документация, книги и выставки пермского "Мемориала". Я просил документы отправить посылкой в Москву, к своим коллегам, вполне официально – на экспертную оценку, то есть на предмет того, чтобы понять, что из этих документов ценное. Одновременно это еще и безопасное хранение. Ничего противозаконного или криминального в самом факте сбора и отправки архива не было, потому что там были официальные бумаги о нашей деятельности, которые мы и так предоставляли Минюсту: договоры с подрядчиками, заявки на гранты, отчёты по ним, официальная переписка, приказы по организации, протоколы заседаний правления. Абсолютно ничего секретного, – объясняет Роберт Латыпов.

Коробки с документами, которые волонтер накануне обыска успел уже сдать на отправку в транспортную компанию, с тех пор бесследно пропали. По мнению Латыпова, мартовские обыски у его соратников были лишь поводом найти что-то, что позволило бы завести уголовное дело. Архивные материалы о жертвах тоталитарных репрессий находятся в Перми и лишь продублированы в электронном виде, говорит бывший руководитель отделения.

– Принудительной и совершенно незаконной ликвидацией нашей организации в апреле 2022 года государство публично и достаточно чётко дало понять, что пермский "Мемориал" ему здесь не нужен, он не является для России какой-то ценностью. До этого нас проверяли, проверяли и проверяли, и к нам не было никаких претензий. Мы даже не были признаны иностранным агентом! Но при этом активно продолжали работать. И этим мы их "достали". А теперь они говорят, что архивы этой организации, которые я распорядился отправить на инвентаризацию в Москву, представляют невероятную культурную и историческую ценность, – удивляется Латыпов.

5 мая 2023 года полицейские вновь задержали главу "Центра исторической памяти" Александра Чернышова, на этот раз в Москве, в аэропорту "Шереметьево". Чернышов планировал вылететь в Стамбул, но вместо этого провел 15 суток под арестом за "мелкое хулиганство" – он якобы "безадресно выражался нецензурной бранью". Активисты из Перми, знакомые с Чернышовым, говорят, что "поверить в это просто невозможно – Чернышов очень интеллигентный человек".

После ареста его этапировали в пермское СИЗО в рамках вновь открытого уголовного дела. Подозреваемыми по делу проходят двое: Латыпов и Чернышов. Одновременно у правозащитников пермского "Мемориала" и помогавших им юристов снова прошли обыски, в том числе и у двух членов Совета по правам человека при президенте РФ – Светланы Маковецкой (возглавляет Центр ГРАНИ) и Татьяны Марголиной (бывшего омбудсмена Прикамья), а также у журналистки Татьяны Черепановой и журналистки, экс-члена краевой общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Оксаны Асауленко. Все они теперь свидетели в деле о "покушении на вывоз культурных и исторических ценностей". Татьяна Марголина в комментариях СМИ назвала проведенный у нее обыск "правомерным".

Екатеринбург: "Мной направлен донос властям"

Два административных дела против Екатеринбургского "Мемориала" и его председателя Алексея Мосина появились благодаря доносу бдительной гражданки Анны Коробковой. Она сама именует себя доносчицей в нескольких личных письмах Мосину. Ей не понравилась публикация заявления правления ликвидированного "Международного Мемориала" 24 февраля 2023 года по поводу годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, а также статья "Уральский Мемориал", год агрессии России".

Анна Коробкова, по ее словам, занимается доносами исключительно ради идеи. Однако некоторые активисты "Мемориала" предполагают, что под под ее именем скрывается оперативный сотрудник – в письмах многократно встречаются стандартные канцелярские и полицейские обороты.

"Уже несколько лиц получили штрафы после моих обращений. Несколько человек уволены с работы. Вероятно, Вы слышали о том, что юрист Федотова в Екатеринбурге получила штраф после моего обращения в органы", – сообщает она в первом письме Алексею Мосину.

"Мной Вам еще в феврале 2023 года была направлено извещение о том, что на сайте Екатеринбургского Мемориала размещены противоправные публикации. В извещении сообщалось, что в течение двух суток со дня его направления Вам, с моей стороны не будет подан донос по этим фактам. Так как я не занимаюсь пустозвонством, то по истечению двух суток на эти публикации был мной направлен донос властям. И вот вчера Вы получили два протокола о дискредитации армии – по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Вас наверняка оштрафуют тысяч на 100. Так что Ваше нежелание прислушаться к патриотическому голосу доносчика, привело к тому, что Вы совершите патриотический поступок: заплатите по решениям судей государству приличную сумму," – писала она во втором.

Еще в одном послании доносчица поучает Мосина, как он должен действовать, чтобы минимизировать последствия для себя: "деятельно раскаяться" и потребовать от администратора провести полную ревизию сайта екатеринбургского "Мемориала". Проблема в том, что Мосин этим сайтом не управляет, и 1 июня суд оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей за материалы, размещенные на сайте другого незарегистрированного общественного объединения – "Уральский Мемориал", который состоит из активистов, покинувших страну.

1 июня поддержать Алексея Мосина в здание Ленинского районного суда пришли журналисты и около 20 активистов. Судья Лариса Малухина не стала вникать, кто на самом деле администрирует сайт, и огласила решение о штрафе сразу после выступления адвоката, не удаляясь в совещательную комнату. Участники заседания сообщили корреспонденту Радио Свобода, что она, по их мнению, просто зачитала готовое решение, которое с самого начала процесса лежало у нее на столе.

Второй суд, в отношении самого Алексея Мосина, назначен на 19 июня, и ни у кого нет сомнений в его исходе.

– Я сегодня с ужасом для нашего общества и для меня как юриста наблюдала очередное упрощение процесса. По делу не была проведена лингвистическая экспертиза. Теперь всякий полицейский решает единолично, кто кого дискредитирует. Суду даже заключение эксперта не нужно. Это очень плохо! – говорит юристка Вера Мангилева, присутствовавшая на процессе в качестве слушателя.

Берлин: "Рассказ о невидимом прошлом"

Уехавшие из России члены "Мемориала" активизируют деятельность за рубежом. Исполнительный директор "Международного общества Мемориал" Елена Жемкова рассказала Радио Свобода, что недавно в Германии зарегистрирована организация ZUKUNFT MEMORIAL для поддержки историко-просветительской работы.

– Нам очень хотелось продолжать работу со школьниками, – говорит она. – Помните, у нас был такой общероссийский проект – школьный конкурс "Человек в истории. Россия – XX век". Нам хотелось понять, как мы можем его провести в новых условиях? Мы чувствуем, что людям это нужно.

Zukunft – "будущее" по-немецки. В рамках пилотного проекта мы планируем работать с русскоязычными подростками, но при этом из разных стран, пока в режиме онлайн. И тех, кто закончит онлайн-обучение с конкретными результатами, мы пригласим осенью уже на оффлайн-школу в Прагу.

Замысел в том, чтобы показать подросткам различные методики проектной работы, а дальше они должны сами придумать свой собственный проект и при помощи кураторов из "Мемориала" его реализовать. Формы могут быть очень разные – подкаст, сайт, исследовательская работа. Например, история семьи или история места. Название этого проекта рифмуется с тем, что было раньше: "Человек в истории. Советский и постсоветский опыт". Я надеюсь, в сентябре у нас будут первые итоги, – говорит Жемкова.

В пилотный проект уже записалось около сорока русскоязычных подростков из разных стран.

– Даже из России записались, несмотря на определённые риски. Мы специально эти риски с родителями обговариваем, – рассказывает Елена Жемкова. – Пока это в основном русскоязычные школьники. Из разных волн эмиграции, приехавшие совсем недавно и те, кого увезли родители много лет назад. Мы воспринимаем наш проект, в том числе, как поиск форм помощи таким подросткам. Понимаете, им сейчас особенно тяжело. Это видно по детям ближайших коллег, сотрудников и друзей. Дети вырваны из своего круга и своей привычной жизни. Ни один подросток не переживает это легко. Уверена, в 11, 12, 13 лет они это переносят гораздо тяжелее, чем взрослые люди или дети помладше.

Мемориальцы также задумали организовать бесплатные исторические экскурсии в Берлине по типу тех, что их коллеги до сих пор проводят в Москве. Первые прошли в Берлине 8 и 9 мая. Они были посвящены Трептов-парку, где установлен памятник советскому солдату над могилой погибших в 1945 году.

– Вокруг этого памятника много мифов, мы пытаемся донести до участников наших экскурсий реальную историческую информацию. Если у нас получится, мы разовьём эту идею с экскурсиями по Берлину на разных языках, ведь советских следов в Германии чрезвычайно много, – говорит Елена Жемкова. – По сути, экскурсии – это не просто рассказ о местах, это рассказ о невидимом прошлом, которое наполняет наши города. Если это всё получится в Берлине, то потом, я надеюсь, мы найдем средства, чтобы обеспечивать экскурсоводам возможность работы, но для посетителей экскурсии всегда будут бесплатными. Это наша принципиальная позиция, мы хотим, чтобы в них могли участвовать и люди, у которых, может быть, не так много денег. А если человек захочет нас поддержать, то всегда можно сделать пожертвование. Мы планируем продолжить многие направления нашей прежней работы, в том числе, сбор информации для баз данных и помощь на этой основе людям в восстановлении семейной памяти.

ZUKUNFT MEMORIAL пока опирается на энтузиазм волонтеров и помощь партнерских организаций. Недавно полученная "Мемориалом" Нобелевская премия мира на работу немецкой организации не расходуется.

– Нобелевская премия поделена на две части, – рассказывает Даша, активистка ZUKUNFT. – Одна часть премии уже передана "Харьковской правозащитной группе" (ХПГ), которая назначена оператором по выплате компенсаций украинским семьям, где есть погибшие гражданские лица. ХПГ уже фактически произвела эти выплаты. А вторую часть решено направить на поддержку политзаключенных и их семей в России. Сейчас идет работа по разработке процедур и технологии этой работы.

– Хочу особо отметить, большая сеть немецких музейных институций, мест памяти, практически все наши прежние партнеры, в том числе совсем давние, с которыми мы были в контакте 20 или даже 30 лет назад, абсолютно все мобилизовались, помогают, включаются и подставляют плечо. Мы арендуем наш скромный офис на собственные средства, к счастью, по довольно низкой цене, нам в этом смысле очень повезло. Несмотря на то, что это по сути одна комната в коворкинговом пространстве, тут есть всё, даже возможность приготовить себе кофе, и тут – симпатичные, дружелюбные люди вокруг. Но, главное, "Мемориал" снова создаёт точку опоры для людей, опору для семейной памяти, и для памяти, уж извините за высокие слова, народной, для памяти сообщества, – говорит Елена Жемкова.

В берлинском офисе "Мемориала" в конце каждого месяца проводятся дни, или, точнее, вечера "открытых дверей". Первый такой вечер состоялся в апреле, второй – 25 мая, следующий планируется в конце июня.